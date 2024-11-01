El 70% de la población mundial da crédito a mitos sobre vacunas, paracetamol y más

Una encuesta global enfrentó a miles de personas a seis proposiciones sobre temas delicados de salud que carecen de sustento científico. El resultado: 7 de cada 10 creen al menos una de ellas. Estas creencias no se concentran en un solo grupo: aparecen entre personas de distintas edades, niveles educativos e ideologías. El documento señala que, mientras disminuye la confianza en instituciones de salud y medios tradicionales, crece la influencia de fuentes alternas como creadores digitales, plataformas de IA y redes sociales, donde circula...