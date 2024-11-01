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El 70% de la población mundial da crédito a mitos sobre vacunas, paracetamol y más

El 70% de la población mundial da crédito a mitos sobre vacunas, paracetamol y más

Una encuesta global enfrentó a miles de personas a seis proposiciones sobre temas delicados de salud que carecen de sustento científico. El resultado: 7 de cada 10 creen al menos una de ellas. Estas creencias no se concentran en un solo grupo: aparecen entre personas de distintas edades, niveles educativos e ideologías. El documento señala que, mientras disminuye la confianza en instituciones de salud y medios tradicionales, crece la influencia de fuentes alternas como creadores digitales, plataformas de IA y redes sociales, donde circula...

| etiquetas: creencias , porcentaje , países , ciencia , salud
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7 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 arreglenenlacemagico
como los rusoplanistas de meneame xD el proximo preguntame deberia ser a un maestro de papiroflexia para que les enseñe a hacer el gorrito de aluminio como dios manda y que no pilles 5g en tu sistema nervioso y la CIA pueda saber tus movimientos
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Posiblemente la misma proporción que creen en dioses, diablos y otras memeces semejantes
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Rembrandt #6 Rembrandt *
Según el informe especial Trust and Health 2026 de Edelman, el 70% de los encuestados en 13 mercados cree que al menos una de seis afirmaciones controvertidas de salud es verdadera, incluyendo afirmaciones sobre vacunas, paracetamol, leche cruda, flúor y proteína animal.

De modo que no es que el 70% crea en todas esas patrañas. Es que han hecho una encuesta online, solo en 13 países (no está china por ejemplo) ... y han sacado que 7 de cada 10 cree al menos en una de esas patrañas.…   » ver todo el comentario
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ContinuumST #7 ContinuumST
#6 "...evaluó las perspectivas de 16.000 personas en 16 países..."
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#4 mancebador
Ya lo predijeron los Simpson xD

youtu.be/g8ktaUYjQNQ?si=QsY5asa6RkQLW5sI
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#5 trasparente
Yo en el paseo matutino perruno me suelo juntar con otro perrero que, no es que sea antivacunas, pero es bastante escéptico. El otro día, hablando de vacunar a los perros contra la lesmianosis, se le escapó "yo es que eso de meter un virus en el cuerpo no lo veo". No quise ponerme a explicarle todo eso de que lo que se introduce es una cosa que solo tiene ciertas partes del virus, no dañinas, pero que sirven para provocar la respuesta inmune del cuerpo y estar preparado para cuando llegue el virus de verdad.
La verdad es que cada vez me canso más de las polémicas, y procuro pasar de todo, lo debe de dar la edad, antes entraba mucho más al trapo de todo.
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#3 endy *
Nada raro. También hay otros que se creen a pies juntillas lo que dicen los que gobiernan.
Hoy en día hay un montón de activistas sin sentido crítico que te venden las narrativas creadas por otros y las viven como si fueran una religión.
En un tiempo donde hay más conocimiento y conexión disponible para las humanidad los tontos parecen más numerosos
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menéame