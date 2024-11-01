El 70% de la población mundial da crédito a mitos sobre vacunas, paracetamol y más

Una encuesta global enfrentó a miles de personas a seis proposiciones sobre temas delicados de salud que carecen de sustento científico. El resultado: 7 de cada 10 creen al menos una de ellas. Estas creencias no se concentran en un solo grupo: aparecen entre personas de distintas edades, niveles educativos e ideologías. El documento señala que, mientras disminuye la confianza en instituciones de salud y medios tradicionales, crece la influencia de fuentes alternas como creadores digitales, plataformas de IA y redes sociales, donde circula...
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De modo que no es que el 70% crea en todas esas patrañas. Es que han hecho una encuesta online, solo en 13 países (no está china por ejemplo) ... y han sacado que 7 de cada 10 cree al menos en una de esas patrañas.… » ver todo el comentario
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La verdad es que cada vez me canso más de las polémicas, y procuro pasar de todo, lo debe de dar la edad, antes entraba mucho más al trapo de todo.
Hoy en día hay un montón de activistas sin sentido crítico que te venden las narrativas creadas por otros y las viven como si fueran una religión.
En un tiempo donde hay más conocimiento y conexión disponible para las humanidad los tontos parecen más numerosos