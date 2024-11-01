70 millones por un partido: el impacto de la NFL en Madrid

El primer partido de la NFL tuvo un impacto económico en la ciudad de Madrid de 70 millones de euros. El sector hotelero ha registrado uno de los mejores fines de semana del año, con un 90% de ocupación en zonas como Centro, Chamartín y Chamberí. Por su parte, la restauración alcanzó un volumen económico cifrado en hasta 21,2 millones de euros. En total, atrajo a la capital a más de 42.000 turistas internacionales para asistir al partido, de acuerdo con los datos de Hostelería Madrid. La mayoría de Estados Unidos y Europa.
Si no vuelven a querer hacer nada ya se sabrá que se perdió pasta.
Los gastos los han pagado todos los matritenses. Los beneficios han sido solo para unos pocos empresarios.
Bueno, están los beneficios en la imagen de Madrid. Decían que este glorioso evento atraería más turistas a Madrid, precisamente mas turistas es lo que necesitan los madrileños.
A una ciudad de 3,5 millones de habitantes. El equivalente a que hubiesen llegado 400 turistas a Teruel.
Que no vacilen, que aunque hace tiempo que no voy por Madrid, me costaba encontrar un hotel libre por semana. Y a 250 napos la noche.
La entrada mas barata era de 200 lereles.
Una habitacion no creo que baje de 300 pavos (los que van a ver la NFL no se hospedan en pensiones de medio pelo).
Desayuno, comida y cena de 2 dias.
Taxis, aviones, tren,..
No me parece muy descabellado los 1k pavos por cabeza.
Cuando yo mire las entradas la mas barata estaba en 180 (igual es que ya iba tarde).
Si hubiese ido en tren habria salido por 30 euros en cada trayecto en tren (mas la gasolina para llegar a Oviedo, digamos 50 pavos).
Hubiese hecho noche en hotel (quizas 2, se aprovecharia el viaje para ir a mas cosas). Digamos 150 pavos (por decir una cifra).
Desayuno en el hotel.
Comida y cena por mi cuenta.
Taxi para moverme por Madrid.
Alguna "actividad" extra (cine, teatro o algun museo).
No creo que me hubiese salido por mucho menos de 600 pavos.