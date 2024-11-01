70 millones por un partido: el impacto de la NFL en Madrid

El primer partido de la NFL tuvo un impacto económico en la ciudad de Madrid de 70 millones de euros. El sector hotelero ha registrado uno de los mejores fines de semana del año, con un 90% de ocupación en zonas como Centro, Chamartín y Chamberí. Por su parte, la restauración alcanzó un volumen económico cifrado en hasta 21,2 millones de euros. En total, atrajo a la capital a más de 42.000 turistas internacionales para asistir al partido, de acuerdo con los datos de Hostelería Madrid. La mayoría de Estados Unidos y Europa.