70 millones por un partido: el impacto de la NFL en Madrid

El primer partido de la NFL tuvo un impacto económico en la ciudad de Madrid de 70 millones de euros. El sector hotelero ha registrado uno de los mejores fines de semana del año, con un 90% de ocupación en zonas como Centro, Chamartín y Chamberí. Por su parte, la restauración alcanzó un volumen económico cifrado en hasta 21,2 millones de euros. En total, atrajo a la capital a más de 42.000 turistas internacionales para asistir al partido, de acuerdo con los datos de Hostelería Madrid. La mayoría de Estados Unidos y Europa.

#1 Suleiman
Publirreportaje pagado por la NFL.
#2 Eukherio *
#1 Si son datos del ayuntamiento... que sigan haciendo si supone tanta pasta.

Si no vuelven a querer hacer nada ya se sabrá que se perdió pasta.
Dragstat #10 Dragstat *
#1 #2 me da a mí que tienen más interés en vender las bonanzas del evento los políticos que la propia NFL, sobre todo para preparar el terreno para la Fórmula 1 y los Juegos Olímpicos entre otros.
#12 Suleiman
#10 Madrid,el futuro parque temático para los turistas, que expulsa a los locales.
#14 esbrutafio
#2 Socialización de los gastos, privatización de los beneficios.
Los gastos los han pagado todos los matritenses. Los beneficios han sido solo para unos pocos empresarios.

Bueno, están los beneficios en la imagen de Madrid. Decían que este glorioso evento atraería más turistas a Madrid, precisamente mas turistas es lo que necesitan los madrileños.
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 y por tito floren
Cuñado #8 Cuñado
atrajo a la capital a más de 42.000 turistas internacionales

A una ciudad de 3,5 millones de habitantes. El equivalente a que hubiesen llegado 400 turistas a Teruel.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
De no haber habido partido, solo hubieran sacado 60 millones. xD

Que no vacilen, que aunque hace tiempo que no voy por Madrid, me costaba encontrar un hotel libre por semana. Y a 250 napos la noche.
#5 Pastis
Fueron unos 78000 espectadores, lo que hace en unos 900€ por barba. Si contamos que muchos son de Madrid y alrededores, que no se gastarían esa cantidad de dinero en ir a un partido a la tarde, aún me da más de los 900€ en el partido. Mucho me parece y en mi opinión no salen las cuentas.
Dragstat #6 Dragstat *
#5 "42.000 turistas internacionales", no podrán decir que lo han hecho por los madrileños, si la mitad del estadio no era ni de España. Eso sí, más dinero para repartir entre los agraciados.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#5
La entrada mas barata era de 200 lereles.
Una habitacion no creo que baje de 300 pavos (los que van a ver la NFL no se hospedan en pensiones de medio pelo).
Desayuno, comida y cena de 2 dias.
Taxis, aviones, tren,..

No me parece muy descabellado los 1k pavos por cabeza.
Catacroc #13 Catacroc
#9 La entrada mas barata era de unos 120€, la mia me costo 160€. Varios compañeros que vinieron de fuera de Madrid llegaron en el tren de la mañana y se fueron en el de la noche despues del partido. Se dejaron algo de dinero en la tienda, unos 40-50€. La estimaciones son elasticas, puedes poner lo que quieras y justificarlo de manera creativa. Recordemos la estimacion del daño causado por la Filomena en Madrid, que estuvo la gente riendose semanas hasta que se bajaron del burro y pusieron unas cantidades razonable.s
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo
#13
Cuando yo mire las entradas la mas barata estaba en 180 (igual es que ya iba tarde).
Si hubiese ido en tren habria salido por 30 euros en cada trayecto en tren (mas la gasolina para llegar a Oviedo, digamos 50 pavos).
Hubiese hecho noche en hotel (quizas 2, se aprovecharia el viaje para ir a mas cosas). Digamos 150 pavos (por decir una cifra).
Desayuno en el hotel.
Comida y cena por mi cuenta.
Taxi para moverme por Madrid.
Alguna "actividad" extra (cine, teatro o algun museo).

No creo que me hubiese salido por mucho menos de 600 pavos.
EsanZerbait #4 EsanZerbait *
70000000/42000=1667 lereles por barba, sin tener en cuenta la farlopa que se haya consumido...pues si que hay suites y restaurantes de lujo en madrid para que los tutistas se hayan dejado esa pasta en un finde. Aunqur luego lees que la restauración sólo se ha llevado 21 milloncejos (500 leuros por cogote, tampoco está mal) y entonces te preguntas ande han gastado los otros 50.000.000.
pitercio #7 pitercio
¿Y quien ha visto esos pavos? Porque a los particulares sólo va a llegar la factura de las horas extra de los maderos.
