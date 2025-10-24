66 euros: el precio de sentar a un niño en la trona de un exclusivo restaurante

Lejos de ser una decisión improvisada de un empleado,la postura de Les Grands Buffets responde a una política de empresa deliberada y explícita. El restaurante,conocido por su opulento buffet libre,deja claro en su página web que no hace distinciones por edad en su modelo de negocio.Su normativa establece que "los niños, independientemente de su edad, son considerados adultos durante todo el proceso de reserva" y, por tanto, no existen tarifas reducidas. Desde su perspectiva empresarial,un asiento ocupado es un asiento que debe generar ingresos
Así se arruinen todos esos empresarios de mierda
Obviamente y con esas condiciones voy a elegir alternativas ya que es lo que busca ese local, me repito, de mierda
Que sí, que los tuyos son fantásticos y no levantan la voz ni se mueven de su silla, pero, desgraciadamente, la mayoría de los niños no son así.
Y más en un buffet "de lujo".
Que sí, que los adultos todos son fantásticos y no levantan la voz y nunca te ha tocado una mesa al lado de imbéciles insoportables.
Para tener la ideología que tienes, Alcalma, consideras a los adinerados de forma mucho más peyorativa que el más acérrimo de los comunistas.