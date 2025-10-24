edición general
4 meneos
44 clics
66 euros: el precio de sentar a un niño en la trona de un exclusivo restaurante

66 euros: el precio de sentar a un niño en la trona de un exclusivo restaurante

Lejos de ser una decisión improvisada de un empleado,la postura de Les Grands Buffets responde a una política de empresa deliberada y explícita. El restaurante,conocido por su opulento buffet libre,deja claro en su página web que no hace distinciones por edad en su modelo de negocio.Su normativa establece que "los niños, independientemente de su edad, son considerados adultos durante todo el proceso de reserva" y, por tanto, no existen tarifas reducidas. Desde su perspectiva empresarial,un asiento ocupado es un asiento que debe generar ingresos

| etiquetas: restaurante , niños , trona
3 1 0 K 55 actualidad
13 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
Kantinero #4 Kantinero
Me parece que lo que buscan es que no haya niños alborotadores que molesten a su distinguida clientela
2 K 50
Macadam #6 Macadam
#4 como se indica al final del artículo: "una clara política antifamilia, que disuade a los padres de acudir a ciertos locales."

Así se arruinen todos esos empresarios de mierda
0 K 19
antesdarle #9 antesdarle
#6 es un buffet de lujo, cobran tanto por comensal, tengas 10 meses o 80 años. Si no lo quieres aceptar tienes multitud de alternativas donde ir.
2 K 42
Macadam #10 Macadam *
#9 sí. ¿Y en qué invalida eso mi comentario?
Obviamente y con esas condiciones voy a elegir alternativas ya que es lo que busca ese local, me repito, de mierda :-D
0 K 19
Robus #12 Robus *
#6 Parece que no te gusta que la gente pueda ir a comer a un restaurante con la garantía de que no les van a molestar los crios maleducados de otras mesas.

Que sí, que los tuyos son fantásticos y no levantan la voz ni se mueven de su silla, pero, desgraciadamente, la mayoría de los niños no son así.

Y más en un buffet "de lujo".
0 K 12
Macadam #13 Macadam
#12 Parece que dar por hecho que la gente que va con críos a un restaurante van a ser maleducados.

Que sí, que los adultos todos son fantásticos y no levantan la voz y nunca te ha tocado una mesa al lado de imbéciles insoportables.
1 K 31
antesdarle #7 antesdarle
#4 también parece que sus padres querían ser de esa distinguida clientela, lo que cuando les hicieron pagar por el retoño los bajaron a tierra xD
0 K 10
alcama #2 alcama *
Si no puedes permitirte pagar 66 euros en un restaurante exclusivo , es que el exclusivo no eres tú. La gente con pasta se gasta esos 66 en una botella de vino y ni parpadean
2 K 35
PasaPollo #5 PasaPollo
#2 A ver, exclusivo 66 pavos tampoco me lo parece. Y la gente con pasta tampoco es idiota. Entiendo que no quieran pagar el precio de una comida por alguien que no come absolutamente nada.

Para tener la ideología que tienes, Alcalma, consideras a los adinerados de forma mucho más peyorativa que el más acérrimo de los comunistas.
4 K 50
Dragstat #8 Dragstat
#2 de hecho tienen esos precios para que no vaya gentuza y según va aumentando el número de adinerados debería subir más.
0 K 20
camvalf #11 camvalf
#2 mira por donde la exclusividad no la da el dinero, 66€ no es dinero y desde luego una botella de vino de ese precio es para mezcla con casera.
0 K 14
Jaime131 #1 Jaime131
Contra el vicio de pedir...
1 K 22
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Esta la virtud de no ir.
9 K 132

menéame