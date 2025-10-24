66 euros: el precio de sentar a un niño en la trona de un exclusivo restaurante

Lejos de ser una decisión improvisada de un empleado,la postura de Les Grands Buffets responde a una política de empresa deliberada y explícita. El restaurante,conocido por su opulento buffet libre,deja claro en su página web que no hace distinciones por edad en su modelo de negocio.Su normativa establece que "los niños, independientemente de su edad, son considerados adultos durante todo el proceso de reserva" y, por tanto, no existen tarifas reducidas. Desde su perspectiva empresarial,un asiento ocupado es un asiento que debe generar ingresos