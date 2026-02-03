edición general
Un 64% de los catalanes es partidario de limitar la entrada de inmigrantes en el país

El sondeo del Institut de Ciències Polítiques i Socials indica que seis de cada diez encuestados no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia

NPCMeneaMePersigue
La culpa de los de arriba pero los de arriba no cambian, que llevamos 30 años con los salarios reales congelados

Es que el sistema es competir y si por una parte viene gente que sube los precios y por otra viene gente que acepta salarios bajos pues el trabajador lo normal es que quiera limitar la competencia porque se te va medio salario mínimo en una habitacion de mierda en Barcelona
Atusateelpelo
A Franco se le ha caido una lagrimilla al leer el sondeo.

Ya cuando ha leido que "seis de cada diez encuestados no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia" ha roto a llorar como una margarita.

Connect
Los empresaurios rechazan esta opinión. Cuantos más vengan, mejor
