7857
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
9260
clics
El despido de Hacendado
6639
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
6732
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
5583
clics
Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"
más votadas
605
Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"
594
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un 'halcón' de Vox que recibió donaciones de Epstein
442
Miguel Ángel Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para intentar agredirle
520
El Financial Times alaba "la agenda proletaria española" en comparación con el fracaso de las políticas conservadoras de la derecha europea
277
La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias por los errores en los cribados de cáncer de mama
Un 64% de los catalanes es partidario de limitar la entrada de inmigrantes en el país
El sondeo del Institut de Ciències Polítiques i Socials indica que seis de cada diez encuestados no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia
actualidad
3 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
La culpa de los de arriba pero los de arriba no cambian, que llevamos 30 años con los salarios reales congelados
Es que el sistema es competir y si por una parte viene gente que sube los precios y por otra viene gente que acepta salarios bajos pues el trabajador lo normal es que quiera limitar la competencia porque se te va medio salario mínimo en una habitacion de mierda en Barcelona
0
K
20
#2
Atusateelpelo
A Franco se le ha caido una lagrimilla al leer el sondeo.
Ya cuando ha leido que "seis de cada diez encuestados no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia" ha roto a llorar como una margarita.
0
K
19
#3
Connect
Los
empresaurios
rechazan esta opinión. Cuantos más vengan, mejor
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
