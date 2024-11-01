El 63% de los adolescentes ya no lee por placer: la alfabetización retrocede por el colapso de la atención

"El efecto de los medios digitales es incluso negativo", advierte el neurocientífico Michel Desmurget. Hace apenas unas décadas, la tecnología prometía liberar al ser humano. Acceso instantáneo al conocimiento, comunicación sin fronteras, herramientas para aprender más y mejor. Hoy, sin embargo, las mismas pantallas que nos conectaron podrían estar desconectándonos de lo que nos hace humanos. Atención, lectura, reflexión, pensamiento crítico: habilidades que parecían inamovibles en nuestra civilización están cediendo terreno frente a una marea