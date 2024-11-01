edición general
El 63% de los adolescentes ya no lee por placer: la alfabetización retrocede por el colapso de la atención

"El efecto de los medios digitales es incluso negativo", advierte el neurocientífico Michel Desmurget. Hace apenas unas décadas, la tecnología prometía liberar al ser humano. Acceso instantáneo al conocimiento, comunicación sin fronteras, herramientas para aprender más y mejor. Hoy, sin embargo, las mismas pantallas que nos conectaron podrían estar desconectándonos de lo que nos hace humanos. Atención, lectura, reflexión, pensamiento crítico: habilidades que parecían inamovibles en nuestra civilización están cediendo terreno frente a una marea

#2 Feliberto
Cuando yo era adolescente no conocía absolutamente a nadie de mi edad que leyese por placer, asi que los datos han mejorado xD
Lekuar #4 Lekuar
#2 Algo parecido venía a decir yo, yo nunca leí por placer, o por necesidad o por aprender.
#6 ombresaco
#4 ...y otro más. Sin datos históricos no sabemos, eso no significa nada
#7 guillersk
#4 yo leía por placer... El super humor de Mortadelo y Filemón
EldelaPepi #11 EldelaPepi *
#2 #4
Si no sabes lo que es leer por placer, te pierdes una de las mejores cosas que se pueden hacer en solitario.
Abstraerse leyendo un buen libro es una maravilla y a veces te cambia la vida.
#8 Chuache_cientifico
#2 Pues vaya entorno. A mí me encantaba leer, y tenía bastantes amigos a los que también.
#9 Chuache_cientifico
Yo lo veo en la universidad. Alumnos incapacitados mentalmente, a los que la idea de ir a buscar un libro de texto de referencia con el que consolidar conocimientos ni se les pasa por la cabeza.
#13 usuarioeliminado
#9 Pero el problema comienza mucho antes, por desgracia. Padres que no dan ejemplo con la lectura en casa y una Educación Primaria (y Secundaria) completamente nefasta en lo que a humanidades se refiere.
oceanon3d #5 oceanon3d
Demoledor.
Furiano.46 #3 Furiano.46
No saben lo que se pierden. Pero la cultura de lo digital deja poco a la lectura....
Professor #1 Professor
Cuanto más burros, mejor podremos inyectarles grandes principios , como la Unión Indisoluble de España, El Odio al Comunismo, y la necesidad de permitir la clonacion humana como un 1º paso para que regrese el Caudillo a la Tierra en su segunda Venida
#10 ezabarte
#1 Un analfabeto político es alguien que ignora y se desentiende de los asuntos políticos, creyendo erróneamente que no le afectan, cuando en realidad las decisiones políticas determinan aspectos cruciales de su vida diaria, como el costo de vida, la educación o la sanidad, y su indiferencia permite la corrupción y el abuso de poder, según la famosa reflexión del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Esta persona no participa, no se informa y a menudo se enorgullece de su ignorancia, perpetuando así problemas sociales.
#12 usuarioeliminado
#1 Viendo tu mermada capacidad dialéctica demuestras que no tienes ni 100 libros en casa (y no me equivoco, por desgracia). Leídos muchos menos.
