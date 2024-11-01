6% de las muertes en Países Bajos son por eutanasia

Países Bajos registró 10.341 casos de eutanasia en 2025, un 3,8% más que el año anterior y superando por primera vez el umbral del 6% del total de fallecimientos en el país, según publicaron este jueves las Comisiones Regionales de Control de la Eutanasia (RTE). Además, las solicitudes de eutanasia motivadas por una enfermedad psiquiátrica bajaron un 21% en 2025, hasta 174 casos, frente a los 219 de 2024, y ninguno de ellos corresponde a menores de edad, lo que rompe la tendencia al alza registrada en años anteriores.