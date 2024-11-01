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6% de las muertes en Países Bajos son por eutanasia

Países Bajos registró 10.341 casos de eutanasia en 2025, un 3,8% más que el año anterior y superando por primera vez el umbral del 6% del total de fallecimientos en el país, según publicaron este jueves las Comisiones Regionales de Control de la Eutanasia (RTE). Además, las solicitudes de eutanasia motivadas por una enfermedad psiquiátrica bajaron un 21% en 2025, hasta 174 casos, frente a los 219 de 2024, y ninguno de ellos corresponde a menores de edad, lo que rompe la tendencia al alza registrada en años anteriores.

| etiquetas: eutanasia , países bajos
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10 comentarios
10 2 1 K 111 actualidad
Comentarios destacados:      
Findeton #1 Findeton
Menuda locura.
1 K 21
carakola #2 carakola
#1 ¿Y por qué hay que morir sufriendo dolor? Si evita muertes con sufrimiento bienvenido sea la eutanasia.
6 K 99
Benzo #4 Benzo *
#2 "Si evita muertes con sufrimiento ..."

Y "vidas" con sufrimiento.
4 K 66
#5 pelagius
#1 Eso se llama civilización. Una vejez con dolor crónico es el horror. No hace falta que sea una neuropatía, cualquier artrosis avanzada es suficiente. Saber que le puedes poner punto final debe ser muy tranquilizador.
2 K 39
Payball #6 Payball
#1 por curiosidad, qué es lo que te parece una locura?
0 K 7
#10 Eukherio
#6 Se le olvidó que según su guion él debería estar a favor de la libertad individual para todo. La edad no perdona ni a los trolls.
0 K 8
Lenari #7 Lenari
#1 Piensa que ese 6% sea probablemente en su mayor parte la sedación de enfermos terminales.

Es decir, en estado terminal, si te quedan seis días y tienes dolores constantes, pueden aumentar el nivel de sedación para eliminarlos. Como esos niveles tan altos de sedación acortan la fase terminal y aceleran el fallecimiento (igual en vez de seis días, pues duras dos), en muchos casos se engloban dentro de la eutanasia.
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#9 flixter
#7 en La Haya, un buen día me comunicaron que un vecino estaba enfermo -cancer de esófago- y que le quedaban dos días. Fuí a verlo y me contó que se se despedía de todos: que en un par de días no podría tragar, que lo sedarían y.. bon voyage. Y así fué, la primera vez que ví algo así en mi vida o_o
0 K 7
estemenda #8 estemenda
No es país para viejos.
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lixivia #3 lixivia
La voté erronea por que encontré unos datos mucho menores, pero eran del 2018, parece que la noticia es cierta :-S
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menéame