edición general
2 meneos
10 clics
55 años del alunizaje del Lunojod 1 y los lunojods que nunca fueron

55 años del alunizaje del Lunojod 1 y los lunojods que nunca fueron

El 17 de noviembre de 2025 se cumplen 55 años del alunizaje del Lunojod 1, el primer vehículo con ruedas que se desplazó sobre la Luna. El Lunojod 1 (Луноход-1, en ruso algo así como «vehículo lunar») recibió la denominación oficial 8YeL nº 203 (8ЕЛ №203), pues se trataba de una sonda del programa Ye-8 (Е-8 en cirílico), concebido precisamente para desarrollar un vehículo con ruedas que explorase la superficie lunar antes de la llegada de cosmonautas en el marco del programa tripulado N1-L3.

| etiquetas: lunojod 1 , alunizaje
2 0 0 K 26 ciencia
sin comentarios
2 0 0 K 26 ciencia

menéame