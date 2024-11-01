edición general
5 veces que la termodinámica casi rompe la realidad (y por qué no lo hizo)

Desde demonios que abren puertas moleculares hasta agujeros negros que se evaporan: un viaje matemático por los límites donde las reglas del universo parecen desmoronarse

#1 DatosOMientes *
Es un buen artículo de ChatGPT.

Por cierto, la clave actual para reconocer un texto de ChatGPT es que todo es brutal. Antes, que todo era crucial.

Prestad atención y notaréis esas palabras aparecer a vuestro alrededor como setas tras la lluvia.
fisicorr #2 fisicorr
Me siento joven cuando leo algo que me hace pensar. Últimamente solo me llegan cosas que me hacen sentir viejo. Política, guerra, perversión en la política y la guerra. Por eso meneo y muchas gracias por este aporte tan valioso un sábado por la mañana.
