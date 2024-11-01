·
13893
clics
Es legal que me escriba Pável?
5080
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4821
clics
El catedrático español que dijo 'no' a Epstein: "Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero"
4425
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
3414
clics
Este accidente es el motivo por el que China prohibió los tiradores de puerta ocultos [ENG]
329
El PP ataca a la denunciante de acoso de Móstoles con bulos y la amenaza de acciones legales
267
Documentos judiciales muestran que la "máxima prioridad" de las grandes tecnológicas ha sido conseguir la adicción adolescente [en]
328
¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibirnos la cerveza?», preguntan los niños españoles después de que Sánchez amenace con quitarles las redes sociales
455
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
575
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
7
meneos
67
clics
5 veces que la termodinámica casi rompe la realidad (y por qué no lo hizo)
Desde demonios que abren puertas moleculares hasta agujeros negros que se evaporan: un viaje matemático por los límites donde las reglas del universo parecen desmoronarse
etiquetas
termodinamica
entropía
ciencia
2 comentarios
#1
DatosOMientes
Es un buen artículo de ChatGPT.
Por cierto, la clave actual para reconocer un texto de ChatGPT es que todo es brutal. Antes, que todo era crucial.
Prestad atención y notaréis esas palabras aparecer a vuestro alrededor como setas tras la lluvia.
#2
fisicorr
Me siento joven cuando leo algo que me hace pensar. Últimamente solo me llegan cosas que me hacen sentir viejo. Política, guerra, perversión en la política y la guerra. Por eso meneo y muchas gracias por este aporte tan valioso un sábado por la mañana.
