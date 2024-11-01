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5 cosas que no sabías sobre Yul Brynner en su 105 cumpleaños [EN]
No había nadie como Yul Brynner. Con su imponente presencia y su inconfundible cabeza calva, el actor de origen ruso se convirtió en una figura clave tanto en Hollywood como en Broadway.
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#6
millanin
Pues anda que no se han dejado cosas. Por ejemplo que era un gran fotógrafo.
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#1
Laro__
Una de ellas es que murió con 65 años. Vaya titular.
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#2
mente_en_desarrollo
6 si contamos con que no sabía ni quien era.
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#3
cajadecartonmojada
*
#2
¡Afortunado tú, que aún tienes la oportunidad de descubrirlo!
Ese gozo no podemos disfrutarlo quienes crecimos con su figura viva.
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#5
millanin
#2
Pues te pierdes a uno de los más grandes.
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#4
ronko
En la película Cool runnings, la del equipo jamaicano de bobsleigh con John Candy, uno de los protagonistas se hacía llamar así.
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#7
Taras_Bulba
Soy orgulloso portador de su avatar
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