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5 cosas que no sabías sobre Yul Brynner en su 105 cumpleaños [EN]

5 cosas que no sabías sobre Yul Brynner en su 105 cumpleaños [EN]

No había nadie como Yul Brynner. Con su imponente presencia y su inconfundible cabeza calva, el actor de origen ruso se convirtió en una figura clave tanto en Hollywood como en Broadway.

| etiquetas: yul brynner , aniversario , calvo
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7 comentarios
3 1 0 K 38 ocio
millanin #6 millanin
Pues anda que no se han dejado cosas. Por ejemplo que era un gran fotógrafo.
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Laro__ #1 Laro__
Una de ellas es que murió con 65 años. Vaya titular.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
6 si contamos con que no sabía ni quien era.
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#3 cajadecartonmojada *
#2 ¡Afortunado tú, que aún tienes la oportunidad de descubrirlo!
Ese gozo no podemos disfrutarlo quienes crecimos con su figura viva.
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millanin #5 millanin
#2 Pues te pierdes a uno de los más grandes.
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ronko #4 ronko
En la película Cool runnings, la del equipo jamaicano de bobsleigh con John Candy, uno de los protagonistas se hacía llamar así.
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Taras_Bulba #7 Taras_Bulba
Soy orgulloso portador de su avatar
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menéame