464 días de espera y 56.000 desamparados: el colapso de la dependencia incendia Andalucía contra Moreno Bonilla

La realidad que el Gobierno de Moreno Bonilla intenta maquillar diariamente con costosas campañas de propaganda es una herida abierta en el corazón de miles de hogares andaluces.
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Que les jodan en su puta cara la sanidad, la educación y la vejez, no les importa. Solo se indignan con lo que les dicen deben indignarse.
Así que esto y otros asuntos deben ser pecata minuta.
*: Le falta poco para creer en Papá Noel.