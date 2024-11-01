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464 días de espera y 56.000 desamparados: el colapso de la dependencia incendia Andalucía contra Moreno Bonilla

464 días de espera y 56.000 desamparados: el colapso de la dependencia incendia Andalucía contra Moreno Bonilla

La realidad que el Gobierno de Moreno Bonilla intenta maquillar diariamente con costosas campañas de propaganda es una herida abierta en el corazón de miles de hogares andaluces.

| etiquetas: 464 , días , espera , desamparo , colapso , dependencia , contra , junta , andalucía
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8 comentarios
13 3 0 K 150 actualidad
#1 HangTheRich
mayoria absoluta en las autonomicas
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luspagnolu #2 luspagnolu
#1 Ojalá que no pero va a ser difícil…
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
#1 Esa es la bajeza moral de la derecha: cuando sus líderes la cagan va toda la familia a votar el día de las elecciones, no sea que por sus cagadas su partido del alma no llegue a gobernar y a poder jodernos la vida otra vez.
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#8 HangTheRich
#6 es que es votar al señorito que trinca o comunihmo!!!
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#7 CuiProdestHocBellum
A ver, esto no hace arder a los andaluces. Que un "periodista" ultraderechista se invente que los rojos les van a quitar la semana santa, los toros y los carnavales, y que a "los moritos" les regalan un iphone al llegar a España y dos mil euros de paguita, es lo que hace incendiarse a los andaluces y resto de españoles... No damos para mas.
Que les jodan en su puta cara la sanidad, la educación y la vejez, no les importa. Solo se indignan con lo que les dicen deben indignarse.
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karaskos #3 karaskos
Pues todo apunta a reelección con posible mayoría absoluta.

Así que esto y otros asuntos deben ser pecata minuta.
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elTieso #4 elTieso
Los enfermos andaluces no votan, ya lo veréis, ya, Moreno presidente absoluto.
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#5 harverto *
El votante ahora piensa positivo (*), no cree que enferme en la vejez y además, su familia le va a cuidar siempre.

*: Le falta poco para creer en Papá Noel.
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menéame