352 000 muertos en cuatro años. La nueva estimación sobre las bajas rusa en Ucrania

Según el Registro de Sucesiones, el número de ciudadanos rusos varones de entre 18 y 59 años fallecidos en la guerra desde el inicio de la invasión a gran escala hasta finales de 2025 asciende a 352 000. Nuestra metodología se basa en datos del Registro de Sucesiones —una base de datos rusa de acceso público sobre casos de herencia— y en el recuento de nombres registrados que mantenemos junto con BBC News Russian y un equipo de voluntarios (que actualmente asciende a 217 808 nombres verificados).
| etiquetas: muertes , rusos , rusia , guerra , ucrania , estimación , mediazone
Como en los estudios de la Fundacion Juan de Mariana ... también hay metodología.
Además lo datos más antiguos de muertes confirmadas tienen una gran relación con los registros que se toman como base. Las bases del modelo se ve bastante consistente. Tan solo revísalo.
Me entretuve en leer despacito metodología y las gráficas.
De mediados de 2025, evidentemente es por falta de datos.
Para ir "empatados" los ucranianos deberían de llevar 150k bajas o así, no?
www.gov.uk/government/speeches/evidence-shows-russia-continues-to-incu
zona-media.translate.goog/article/2023/07/10/stats?_x_tr_sl=auto&_
Te lo crees?… » ver todo el comentario
Por cierto, Meduza es un medio ruso, pero tuvo que trasladar su sede a otro país por persecución política.
Pero a pesar de ello no voy a votar como tal ya que me parece interesante.
CC a #7
Es simplemente el dato obtenido en el análisis hecho sobre muertes rusas en la guerra. Basado en muertes confirmadas y bases de datos oficiales rusas.
Millones de muertes para que unos pocos sigan enriqueciéndose o sigan siendo ricos. Y casi todos han muerto sin haber elegido estar en esa guerra, eso nos puede tocar a nosotros: que los gobiernos europeos servidores de USA nos metan en sus guerras.
Como en la II G.M. que murieron 75 millones de personas para el enriquecimiento de unos pocos
www.meneame.net/m/actualidad/ucrania-enfrenta-aumento-deserciones-medi