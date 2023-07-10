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352 000 muertos en cuatro años. La nueva estimación sobre las bajas rusa en Ucrania

352 000 muertos en cuatro años. La nueva estimación sobre las bajas rusa en Ucrania

Según el Registro de Sucesiones, el número de ciudadanos rusos varones de entre 18 y 59 años fallecidos en la guerra desde el inicio de la invasión a gran escala hasta finales de 2025 asciende a 352 000. Nuestra metodología se basa en datos del Registro de Sucesiones —una base de datos rusa de acceso público sobre casos de herencia— y en el recuento de nombres registrados que mantenemos junto con BBC News Russian y un equipo de voluntarios (que actualmente asciende a 217 808 nombres verificados).

| etiquetas: muertes , rusos , rusia , guerra , ucrania , estimación , mediazone
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Duke00 #1 Duke00
No son números que salen del aire. Hay toda una metodología detrás basada en bases de datos oficiales rusas.
3 K 46
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#1

Como en los estudios de la Fundacion Juan de Mariana ... también hay metodología.
3 K 64
Duke00 #12 Duke00 *
#10 Mira las gráficas, no compares, sabes perfectamente que esas fundaciones fascistas de las que hablas no saben ni abrir un Excel.

Además lo datos más antiguos de muertes confirmadas tienen una gran relación con los registros que se toman como base. Las bases del modelo se ve bastante consistente. Tan solo revísalo.
4 K 62
eldarel #17 eldarel
#12 La metodología en principio parece buena, pero no sé por qué usando la misma metodología, las estimaciones se vuelven menos finas que antes del 2024. Ya en 2025 parece el modelo no ajusta tan bien.
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Duke00 #23 Duke00
#17 Por que pasa más de un año de media entre que la persona muere y terminan añadiéndola en la base de datos de muertes confirmadas. Las estimaciones que ves bastante finas de antes del 2024, hace un año no eran tan finas. Según se va actualizando los datos que obtienen, las muertes confirmadas van convergiendo con las estimaciones.
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eldarel #26 eldarel
#23 Estamos a mayo de 2025. La diferen ia de ajuste ya se ve a finales de 2024 e incluso antes. La mayor diferencia entre modelo y datos antes de 2024 es la mínima a partir de enero de 2024.
Me entretuve en leer despacito metodología y las gráficas.
De mediados de 2025, evidentemente es por falta de datos.
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#13 R2dC
#1 Y el número de ucranianos? A mi 350k no me dice nada si no puedo comprar con los 13 o los 1.3M de muertos ucranianos.

Para ir "empatados" los ucranianos deberían de llevar 150k bajas o así, no?
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Duke00 #14 Duke00
#13 Pues para que no te digan nada 350k muertes en 4 años, quizás sería cuestión de que te replantees algunas cosas en la vida.
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cosmonauta #21 cosmonauta *
#13 ¿350k muertos no te dicen nada? ¿De verdad?
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Supercinexin #18 Supercinexin
#1 La metodología debe ser incorrecta porque los números oficiales que maneja el Ejército Británico y con los que trabaja diplomáticamente el Reino Unido son muchísimo más altos, con 420,000 bajas rusas tan solo en 2025 de las cuales unas 200,000 son definitivamente muertos en combate. El total acumulado de muertos rusos desde que se inició la invasión es de 1,300,000 bajas.

www.gov.uk/government/speeches/evidence-shows-russia-continues-to-incu
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Duke00 #24 Duke00 *
#18 Realmente no son mucho más altos, las estimaciones de este meneo rondan los 150.000 soldados rusos muertos en 2025 solo contando ciudadanos rusos entre 18 y 59 años. La diferencia en que este meneo muestra cómo obtiene el número mientras que lo que pones tú depende de la fe que tengas en quien lo da.
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cosmonauta #19 cosmonauta
#1 Aunque estuviesen infladas. Me parecería una burrada aunque fuesen 10 veces menos.
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#20 chocoleches *
#1 Lo que dicen es que tienen una lista de bajas y la cruzan con el registro de sucesiones. Pero de dónde salen estas bajas? Pues la lista la hace Meduza que es un medio letón que con un grupo de voluntarios "estudiamos las redes sociales, las publicaciones de los medios locales y las fotografías de cementerios y monumentos conmemorativos" (sic)

zona-media.translate.goog/article/2023/07/10/stats?_x_tr_sl=auto&_

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Duke00 #27 Duke00
#20 No, la lista de bajas no tiene nada que ver con Meduza, si no que lo realiza la BBC con Mediazone. Tú mismo puedes comprobar los 217 000 muertos en la lista uno por uno con sus nombres y apellidos y la mayoría con fotos: 200.zona.media/

Por cierto, Meduza es un medio ruso, pero tuvo que trasladar su sede a otro país por persecución política.
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Pertinax #2 Pertinax *
Asesinados es la palabra. Ucrania es un país invadido militarmente por Rusia.
2 K 39
#6 Tronchador.
#2 Creo que habla única y exclusivamente de muertos en el bando ruso.
3 K 48
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Cierto. Una vez leída la noticia, son víctimas rusas de la invasión militar rusa. Cierta pena. La justa. Que disfruten lo votado.
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#8 Tronchador. *
#5 Evidentemente, y como acostumbramos en el periodismo de mierda moderno, es un titular sesgado y sensacionalista, y por lo tanto erróneo.
Pero a pesar de ello no voy a votar como tal ya que me parece interesante.
CC a #7
4 K 69
Duke00 #9 Duke00 *
#8 Ya lo aclaré mejor en el titular, pero tampoco creo que haya nada de sensacionalista ni sesgado.

Es simplemente el dato obtenido en el análisis hecho sobre muertes rusas en la guerra. Basado en muertes confirmadas y bases de datos oficiales rusas.
3 K 46
#5 Pitchford
Por el titular había entendido que eran bajas ucranianas y al leer lo del Registro de Sucesiones de Rusia me ha venido a la mente la URSS, cuando Ucrania estaba metida ahí. Luego ya me he dado cuenta de que eran bajas de Rusia en Ucrania..
1 K 36
Rixx #11 Rixx *
Viejos que envían a los jóvenes a morir :palm:
2 K 26
Duke00 #15 Duke00
#11 Viejos ricos que envían a jóvenes y a pobres a morir, que en ese número hay de todas las edades.
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Vaelicus #4 Vaelicus
Es una ciudad grande con todos sus ciudadanos muertos... Terrible
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#16 tierramar
Lo terrible es el total de muertes ucranianos o rusos, militares o civiles. Militares de ambos bandos suman casi 2 millones de muertes. No he encontrado la cifra de los civiles muertos
Millones de muertes para que unos pocos sigan enriqueciéndose o sigan siendo ricos. Y casi todos han muerto sin haber elegido estar en esa guerra, eso nos puede tocar a nosotros: que los gobiernos europeos servidores de USA nos metan en sus guerras.
Como en la II G.M. que murieron 75 millones de personas para el enriquecimiento de unos pocos
www.meneame.net/m/actualidad/ucrania-enfrenta-aumento-deserciones-medi
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powernergia #22 powernergia
Que locura.
0 K 11
#3 rogerillu
Pero ha valido la pena para que los millonarios que venden armas se hagan aún más ricos.
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#25 Pájaroloco *
Quién metió a toda europa en la II guerra mundial fueron los nazis. Esperemos que Putin no consiga lo mismo.
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menéame