352 000 muertos en cuatro años. La nueva estimación sobre las bajas rusa en Ucrania

Según el Registro de Sucesiones, el número de ciudadanos rusos varones de entre 18 y 59 años fallecidos en la guerra desde el inicio de la invasión a gran escala hasta finales de 2025 asciende a 352 000. Nuestra metodología se basa en datos del Registro de Sucesiones —una base de datos rusa de acceso público sobre casos de herencia— y en el recuento de nombres registrados que mantenemos junto con BBC News Russian y un equipo de voluntarios (que actualmente asciende a 217 808 nombres verificados).