"35 días para ver a tu médico": Vecinos de Ciutat Meridiana cortan la C17 por el colapso de la sanidad pública en Barcelona  

Vecinos de los barrios de Ciutat Meridiana, Torrebaró y Vallbona han cortado la C17 para denunciar el colapso de la atención primaria en sus CAPs. "35 días de espera para ver a tu médico de cabecera", "falta de pediatras", "3 médicos menos" y "urgencias sin atender". La protesta, apoyada por múltiples asociaciones vecinales, exige una sanidad pública digna y el cumplimiento del baremo de atención cada 2 días. #KonexionKallejera #SanidadPúblicaYA #BarriosEnLucha
Por cierto, parece un poco de spam que un usuario que se llama Konekallejera (Junio 2025) suba un meneo de un canal de YT que se llama Konexion Kallejera del que, por cierto son 3 de los 6 meneos que ha subido.
Igual, y solo igual, habria que mirar mas para Junts (antes CiU), ERC o PSC que llevan gobernando Cataluña y su Sanidad los ultimos ¿30 ?¿40 ?¿50 años?
Los de PP ya se han encargado de cepillarse la Sanidad en la CAM y van camino de conseguirlo en Andalucia o C.Valenciana...
Y por ciefrto decir que a los 35 días les atienden en catalán, además de una, gilipollez también es echar balones fuera
Si el PP es responsable de joder la Sanidad andaluza (que lo es) como os cansais de repetir CiU, Junts, ERC o el PSC son los responsables de la Sanidad catalana. ¿O me vais a decir que los responsables de joder la Sanidad andaluza y la madrileña es el PSOE que gobierna?