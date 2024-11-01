edición general
"35 días para ver a tu médico": Vecinos de Ciutat Meridiana cortan la C17 por el colapso de la sanidad pública en Barcelona

Vecinos de los barrios de Ciutat Meridiana, Torrebaró y Vallbona han cortado la C17 para denunciar el colapso de la atención primaria en sus CAPs. "35 días de espera para ver a tu médico de cabecera", "falta de pediatras", "3 médicos menos" y "urgencias sin atender". La protesta, apoyada por múltiples asociaciones vecinales, exige una sanidad pública digna y el cumplimiento del baremo de atención cada 2 días. #KonexionKallejera #SanidadPúblicaYA #BarriosEnLucha

Atusateelpelo
Que miren por el lado bueno: a los 35 dias les atienden en catalan :troll:

Por cierto, parece un poco de spam que un usuario que se llama Konekallejera (Junio 2025) suba un meneo de un canal de YT que se llama Konexion Kallejera del que, por cierto son 3 de los 6 meneos que ha subido.
5 K 62
Malinois
#2 spam o autopromoción.
0 K 11
Atusateelpelo
#7 Lo de los 35 dias es un chascarrillo facil.

Ah, y te remito a #10

Ah, y te remito a #10
0 K 17
Atusateelpelo
#1 ¿Cuando fue la ultima vez que el PP goberno en Cataluña y, por ende, la Sanidad catalana? Se te ha ido un pelin de la mano el comodin del PP para echar balones fuera...

Igual, y solo igual, habria que mirar mas para Junts (antes CiU), ERC o PSC que llevan gobernando Cataluña y su Sanidad los ultimos ¿30 ?¿40 ?¿50 años?

Los de PP ya se han encargado de cepillarse la Sanidad en la CAM y van camino de conseguirlo en Andalucia o C.Valenciana...
11 K 121
Kantinero
#3 Igual si lees el enlace del post de #1 sabes de que va
3 K 36
Atusateelpelo
#4 No voy a leer como se echan balones fuera de una cosa que es responsabilidad unica y exclusivamente de la C.A de turno. En este caso es Cataluña (como el PP se ha cargado la Sanidad Publica en Madrid o Andalucia)
1 K 29
Kantinero
#5 Pero sin embargo si contestas a esos balones fuera
Y por ciefrto decir que a los 35 días les atienden en catalán, además de una, gilipollez también es echar balones fuera
0 K 10
Elrosquasard
#5 Claro, porque leer como el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña en una reunión con el Ministro del Interior del PP reconoce haber jodido la sanidad catalana es echar balón fuera. Porque controlar el FLA no es tener la llave del dinero.
1 K 19
Atusateelpelo
#8 Por muchas vueltas que le deis...la Sanidad catalan es responsabilidad unica y exclusiva de los Gobiernos catalanes.

Si el PP es responsable de joder la Sanidad andaluza (que lo es) como os cansais de repetir CiU, Junts, ERC o el PSC son los responsables de la Sanidad catalana. ¿O me vais a decir que los responsables de joder la Sanidad andaluza y la madrileña es el PSOE que gobierna?
0 K 17
eltxoa
Pa'qué? Si ya ganaron la guerra! Y en la izquierda kamikaze no hay hoy nadie capaz de hacerles frente
0 K 10

