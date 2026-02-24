·
4
meneos
3
clics
El 34% de los niños valencianos está en riesgo de pobreza y exclusión social
Así lo indica la Encuesta de Condiciones de Vida de la Generalitat, que indica además que el 18% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes
etiquetas
:
pobreza
,
valencia
,
comunidad valenciana
,
poverty
#1
NPCMeneaMePersigue
Roban las casas, la reconstrucción, convierten Valencia en la ciudad más cara de Europa respecto al salario medio, matan a la gente
A ver que día nos rebelamos contra la secta de pederastas
0
K
20
#2
minossabe
#1
La culpa es del comunismo impuesto por perrosanxe
2
K
44
#3
SeñorPresunciones
#2
Er perro obliga al PP valenciano a robar !!
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
A ver que día nos rebelamos contra la secta de pederastas