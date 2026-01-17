edición general
30 años del secuestro de Ortega Lara: 532 días encerrado en un zulo, el cautiverio más largo de ETA

30 años del secuestro de Ortega Lara: 532 días encerrado en un zulo, el cautiverio más largo de ETA

532 días encerrado en un zulo de seis metros cuadrados. Sin luz natural, perdiendo la cuenta de los días y con la única presencia de sus secuestradores. Cada jornada era una incertidumbre: no sabía si iba a vivir o morir. Bajo estas condiciones mantuvo la banda terrorista ETA al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el subsuelo de una nave industrial de Mondragón, a orillas del río Deva, en Guipúzcoa. Fue el secuestro más largo de la organización.

el secuestro más rentabilizado electoral y económicamente de la historia... y 30 y 40 y 100 años después seguirán lucrándose con su desgracia (todos, en todos los lados, de todos los colores y pensamientos y sentires... el cinismo y la falta de vergüenza de la sociedad es estructural, no depende de lo que piense o diga cada cual, y así nos va)
Ortega Lara siempre estaba en casa para recibir los paquetes de Amazon.
