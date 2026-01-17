30 años del secuestro de Ortega Lara: 532 días encerrado en un zulo, el cautiverio más largo de ETA

532 días encerrado en un zulo de seis metros cuadrados. Sin luz natural, perdiendo la cuenta de los días y con la única presencia de sus secuestradores. Cada jornada era una incertidumbre: no sabía si iba a vivir o morir. Bajo estas condiciones mantuvo la banda terrorista ETA al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el subsuelo de una nave industrial de Mondragón, a orillas del río Deva, en Guipúzcoa. Fue el secuestro más largo de la organización.