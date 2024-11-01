De 3.000 a 600.000 euros por regalar productos con el dibujo de la hoja de marihuana: la nueva ley de la Xunta

La norma distingue infracciones leves, graves y muy graves. Para las infracciones leves establece multas que van de los 200 a los 3.005,06 euros, para las graves de los 3.005,07 a los 15.025,30 euros y para las muy graves de los 15.025,31 a los 601.012,11 euros. La comisión de una infracción leve por una persona que hubiese sido sancionada por dos o más infracciones leves en el plazo de un año constituye una infracción grave, y la comisión de una infracción grave por una persona sancionada por otra infracción grave en los cinco años anteriores
Que sinvergüenzas
¿Cuándo se darán cuenta de que todas estas leyes antidroga no han servido para absolutamente nada más que para crear una poderosa red de crimen organizado? La gente consume igual, pero tienes mucha más violencia y criminalidad.
En fin, parafraseando a Ska-P: Lega-legalización!