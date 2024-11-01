De 3.000 a 600.000 euros por regalar productos con el dibujo de la hoja de marihuana: la nueva ley de la Xunta

La norma distingue infracciones leves, graves y muy graves. Para las infracciones leves establece multas que van de los 200 a los 3.005,06 euros, para las graves de los 3.005,07 a los 15.025,30 euros y para las muy graves de los 15.025,31 a los 601.012,11 euros. La comisión de una infracción leve por una persona que hubiese sido sancionada por dos o más infracciones leves en el plazo de un año constituye una infracción grave, y la comisión de una infracción grave por una persona sancionada por otra infracción grave en los cinco años anteriores