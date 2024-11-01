edición general
De 3.000 a 600.000 euros por regalar productos con el dibujo de la hoja de marihuana: la nueva ley de la Xunta

La norma distingue infracciones leves, graves y muy graves. Para las infracciones leves establece multas que van de los 200 a los 3.005,06 euros, para las graves de los 3.005,07 a los 15.025,30 euros y para las muy graves de los 15.025,31 a los 601.012,11 euros. La comisión de una infracción leve por una persona que hubiese sido sancionada por dos o más infracciones leves en el plazo de un año constituye una infracción grave, y la comisión de una infracción grave por una persona sancionada por otra infracción grave en los cinco años anteriores

Nitanmal
Entiendo que prohibirán también todos los logotipos de Estrella de Galicia ya que promocionan una bebida alcohólica.
3
antesdarle
#1 puede ser la 0,0 :troll:
1
#8 tpm1
#1 Basta con leerse la ley para ver que afecta también a tabaco, alcohol y bebidas energéticas. O ni eso, basta con leerse la noticia.
0
#6 kaos_subversivo
Irse de vacaciones con narcos como se penaliza?
1
MiguelDeUnamano
#6 Se premia con ascensos en el partido y millones de votos.
0
p3riko
Añade una punta más o quita una punta y sanseacabó. No sería una hoja de María
1
pazentrelosmundos
Por lo que sea la coca no entra en esas prohibiciones...

Que sinvergüenzas xD
0
powernergia
No creo que esto de prohibir las camisetas o bolígrafos sea legal.  media
0
alfema
El titular es sensacionalista, se penaliza mucho más, pero supongo que por llamar la atención, en el titular se centran sólo en eso.
0
Narmer
Tenía esperanza que un gobierno socialista diera pasos hacia una progresiva legalización o, al menos, discriminalización de drogas como el cannabis, cosa que ya se ha hecho en varios países europeos. Pero, no, la moral judeocristiana sigue pesando mucho sobre las cabezas de los dos partidos únicos que nos gobiernan.

¿Cuándo se darán cuenta de que todas estas leyes antidroga no han servido para absolutamente nada más que para crear una poderosa red de crimen organizado? La gente consume igual, pero tienes mucha más violencia y criminalidad.

En fin, parafraseando a Ska-P: Lega-legalización!
0
Supercinexin
#2 La legalización de las drogas es una medida liberal de derechas, no una medida socialista.
0
Eibi6
#2 la Xunta la gobierna el PPdG
0
Cuchipanda
Muchos y muchas sinvergüenzas por ahí sueltos, si. Por algunos lares la falsedad y la hipocresía parece que están a la orden del día.
0

