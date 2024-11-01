edición general
250.000.000 € costará la nueva ‘megaplanta’ fotovoltaica entre Madrid y Toledo, que generará una potencia de 524 MW en sus 1.000 ha

Con esta nueva instalación, la empresa suiza de renovables Smartenergy reforzará la red, y será clave para alimentar el predecible crecimiento del parque de coches eléctricos en España.
La transición energética española ha marcado un nuevo hito con el anuncio de uno de los proyectos fotovoltaicos más ambiciosos del país. Smartenergy, una destacada empresa suiza en el sector de las energías renovables, ha recibido la aprobación para construir una megaplantas solar de 523,97 MW de potencia nominal.

#1 valandildeandunie
Unas 10 veces más barato, o más, que una central nuclear con la misma potencia. Para tomar referencias.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Eso no te sirve de referencia, hay instalados 36.000 MW fotovoltaicos y generan menos energía que 7.000 MW nucleares.

Eso sin contar con los miles de millones que habría que invertir en almacenamiento para que la energía FV se pudiera usar las 24h y no necesitar de respaldo
#3 frg
#1 ¿En ese cálculo incluyes la custodia de residuos durante miles de años o sólo la construcción?

cc: #2 Creo que ni con todo el almacenamiento del mundo se llegan a las cifras de la nuclear. La nuclear gana al ser la más cara y peligrosa de calle.
#6 valandildeandunie
#3 No, simplemente costos de construcción hasta su puesta en marcha.

Si nos fuésemos a los costes de los residuos se nos multiplica.
#8 Verdaderofalso
#1 #3 incluyendo sobrecostes, retrasos en ejecución de obras, tratamiento de deshechos y demás?
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 La gestión de residuos y su clausura están en los costes de explotación
www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/financiacion

Lo que necesitamos es energía que sea estable y segura, y no emita CO2, las peleas ideológicas es lo que sobran.
#10 Spirito
#3 Y si añadimos las plantas nucleares de ciclo cerrado actuales, la eficiencia de la nuclear se incrementa.
#5 valandildeandunie
#2 Y aún así invirtiendo 1000 (mil) millones de euros en baterías, seguiría siendo la mitad de caro que la construcción, solo la construcción, de una central nuclear.

Y mira que solo hay que hacer unos números muy simples para ello. Pues ni eso sabes, septiembre de 2025 con una inusitada hiperactividad y conocimiento de esta web.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 ¿Estás seguro de tus datos?
En lo que va de año se han dado 1.350 millones en subvenciones para almacenamiento.
Sólo en subvenciones, no el precio total de los proyectos.

Y sólo da para unos cuantos centenares de MW con 2-3 horas de almacenamiento
#7 Tarod
#1 hombre soy pro renovables a tope. Pero no hagamos trampa , la misma potencia cuando está el sol en lo alto. De 7 a 10 pm en invierno que es momento máximo de dmemanda produce… 0!!

Ahí entraría bien un buen parque eólico para complementar
Y una nuclear de respaldo.
#12 ElenaCoures1
#1 Sobre todo nocturna!!! :troll:
#4 thorpedo
Ya está hora que Madrid produzca algo de si energía porque tiene a media España para "servirles"
