250.000.000 € costará la nueva ‘megaplanta’ fotovoltaica entre Madrid y Toledo, que generará una potencia de 524 MW en sus 1.000 ha

Con esta nueva instalación, la empresa suiza de renovables Smartenergy reforzará la red, y será clave para alimentar el predecible crecimiento del parque de coches eléctricos en España.
La transición energética española ha marcado un nuevo hito con el anuncio de uno de los proyectos fotovoltaicos más ambiciosos del país. Smartenergy, una destacada empresa suiza en el sector de las energías renovables, ha recibido la aprobación para construir una megaplantas solar de 523,97 MW de potencia nominal.
| etiquetas: fotovoltaica , madrid , toledo , smartenergy
Eso sin contar con los miles de millones que habría que invertir en almacenamiento para que la energía FV se pudiera usar las 24h y no necesitar de respaldo
cc: #2 Creo que ni con todo el almacenamiento del mundo se llegan a las cifras de la nuclear. La nuclear gana al ser la más cara y peligrosa de calle.
Si nos fuésemos a los costes de los residuos se nos multiplica.
www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/financiacion
Lo que necesitamos es energía que sea estable y segura, y no emita CO2, las peleas ideológicas es lo que sobran.
Y mira que solo hay que hacer unos números muy simples para ello. Pues ni eso sabes, septiembre de 2025 con una inusitada hiperactividad y conocimiento de esta web.
En lo que va de año se han dado 1.350 millones en subvenciones para almacenamiento.
Sólo en subvenciones, no el precio total de los proyectos.
Y sólo da para unos cuantos centenares de MW con 2-3 horas de almacenamiento
Ahí entraría bien un buen parque eólico para complementar
Y una nuclear de respaldo.