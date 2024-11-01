El 23F "desclasificado": mucho ruido y pocas verdades

La esperada desclasificación de documentos sobre el 23F, que prometía arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, ha terminado siendo, UN TONGO. Sin embargo, lo publicado hasta ahora, propios de revistas rosas de papel cuché, nos abre un nuevo interrogante: ¿A qué ha venido todo esto? Una hipótesis plausible es que la desclasificación haya servido, para reafirmar un relato: el del rey salvador. lo que se ha difundido: tratar de banalizarlo . Es una forma de moldear la memoria colectiva.