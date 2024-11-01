El 23F "desclasificado": mucho ruido y pocas verdades

La esperada desclasificación de documentos sobre el 23F, que prometía arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, ha terminado siendo, UN TONGO. Sin embargo, lo publicado hasta ahora, propios de revistas rosas de papel cuché, nos abre un nuevo interrogante: ¿A qué ha venido todo esto? Una hipótesis plausible es que la desclasificación haya servido, para reafirmar un relato: el del rey salvador. lo que se ha difundido: tratar de banalizarlo . Es una forma de moldear la memoria colectiva.
La decepción actual no es solo historiográfica. Es política. El modo en que se administra el pasado revela cómo se está [Img #89994]
concibiendo el presente.
Si un acontecimiento tan decisivo como el 23F se reduce a un relato superficial, se está enviando un mensaje: las estructuras profundas del poder no están en discusión. Se puede hablar de emociones, de anécdotas, de detalles secundarios, pero no de responsabilidades políticas más amplias.
