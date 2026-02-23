edición general
El 22% de trabajadores en Catalunya son migrantes y ya representan el 40% en el sector de los cuidados

Los expertos designados por Drets Socials denuncian la descoordinación entre agentes implicados en la gestión de la inmigración y plantea reforzar la Agència de Migracions de Catalunya

El día que estas mujeres sudamericanas dejen de venir a cuidar gente mayor, más de uno se va a echar las manos a la cabeza. Porque dejarán de venir. Aquellos países van mejorando poco a poco, y para limpiar culos a viejos, pues a poco que haya en su lugar de origen, pues se quedan.

Y tampoco son pocas las que una vez aquí, a los años se vuelven con lo ahorrado. Se hacen una casita allí y montan una peluquería o lo que sea.

Y el 40% me parece poco. Si miramos personas que cuidan única y exclusivamente abuelos, ese porcentaje se tiene que disparar por narices.
#1 El tema es que importar inmigrantes únicamente para trabajos de bajo valor añadido, o que no queremos hacer, es un problema y siempre lo será.

¿Por qué no importamos ingenieros finlandeses?

Nuestro modelo de inmigración, en realidad, no es inmigración. Sólo es importación de mano de obra barata. Y eso será bueno para la economía pero no es bueno para la sociedad normalmente.
#3 También... son los expats.
#3 Estás intentando maquillar tu xenofobia con economía y no cuela.

Los ingenieros finlandeses vienen, pero trabajan en sus empresas de Finlandia donde cobran mucho más a una fracción del coste de vida (más solete y buena comida).
#3 Te aseguro que, al menos Barcelona. Está plagado de inmigrantes con muy buen nivel (sobretodo en el sector tech).
#3 ¿Bajo valor añadido? ¿Cuidar y proteger a parte vulnerable de tu población es bajo valor añadido?
Pues si que os la han colado fácil, si.
¿Sabes lo que es de bajo valor añadido? Piensa en las profesiones que dejaron de "existir" en pandemia y sabrás lo que es de verdad prescindible.
Te pongo unos ejemplo: los futbolistas ganando millonadas. La fórmula uno. Los spa. Los casinos y las casas de apuestas.

Pero no lo digas muy fuerte, no vayamos a molestar al capitalismo.
El 40% seran los que estan dados de alta...
Inmigrantes querrá decir.
#2 me gustaría saber que números saldrian si la pregunta no fuera si son españoles sino si han emigrado de otra región o país a Catalunya.
En la diversidad está la riqueza.

#4 PP y VOX, como buenos partidos católicos. deben estar siempre a favor de acoger al que lo necesita. Jesucristo no les perdonaría que hicieran otra cosa.
¿Qué opinión tienen PP y Vox sobre esto en Cataluña? Sé que, al menos de cara a la galería, se muestran como partidos antiinmigración, o a favor de más regulación; pero por otro, nunca habían conseguido que algo amenazase a la supervivencia del catalán de esta forma. Supongo que no lo tendrán muy claro.
