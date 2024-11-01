·
En 2025 se matricularon más de 9.000 autocaravanas en España, muchas de ellas como alternativas a los altos precios de los alquileres
Vivir sobre ruedas ya no es solo una forma de viajar. Para muchos españoles se ha convertido en la única alternativa para sobrevivir.
alquiler
,
crisis
#1
flyingclown
No lo creo, el que puede pagar 60k en una autocaravana tiene otra vivienda, nadie se gasta eso cuando lo puede perder de un día para otro.
La gente que vive en autocaravanas o las tenían de antes, se compran una de segunda mano o camperizan una furgoneta.
3
K
46
#3
nemesisreptante
#1
que bazofia de artículo si se han matriculado tantas es porque la gente tiene pasta para comprarse una, qué porcentaje se han ido a vivir a ellas? Por supuesto no lo dice
1
K
23
#8
Nastar
#1
si, a mi tampoco me cuadra, como si fueran baratas
0
K
7
#9
coydanerko
#1
Lo habitual es la segunda mano.
0
K
7
#2
autonomator
Otra que pasa al género documental
m.filmaffinity.com/es/film816686.html
0
K
15
#5
HeilHynkel
Esta tontería ¿no será redactada por una IA?
0
K
14
#6
BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación…
0
K
12
#4
Battlestar
¿No valen las autocaravanas prácticamente lo mismo que un piso? (Que un piso normal en un barrio cualquiera me refiero, no 200m2 en el centro de la ciudad)
0
K
10
#7
perej
#4
no.
1
K
20
