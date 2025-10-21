Del 20:1 al 1000:1: la brecha salarial que define a la empresa moderna

En 1965, el primer ejecutivo de una gran compañía cobraba unas 20 veces el sueldo de un trabajador medio. Hoy, en corporaciones como Amazon o Walmart, esa relación se dispara a 1000:1. No es una anécdota: es el retrato de cómo ha cambiado la forma de repartir el valor dentro de la empresa durante medio siglo. La explicación empieza en la nómina de la cúpula. El salario fijo perdió peso y entraron a escena las stock options, las acciones restringidas y los bonus ligados a métricas financieras.