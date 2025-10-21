edición general
Del 20:1 al 1000:1: la brecha salarial que define a la empresa moderna

En 1965, el primer ejecutivo de una gran compañía cobraba unas 20 veces el sueldo de un trabajador medio. Hoy, en corporaciones como Amazon o Walmart, esa relación se dispara a 1000:1. No es una anécdota: es el retrato de cómo ha cambiado la forma de repartir el valor dentro de la empresa durante medio siglo. La explicación empieza en la nómina de la cúpula. El salario fijo perdió peso y entraron a escena las stock options, las acciones restringidas y los bonus ligados a métricas financieras.

#4 kaos_subversivo
#3 la oferta y la demanda son los padres
#1 vGeeSiz
bueno... y?
Torrezzno #2 Torrezzno *
#1 que el sistema se ha vuelto mas injusto. Cada vez el dinero está acumulado en menos manos. Es totalmente lo contrario que imaginaba Adam Smith.
#3 vGeeSiz
#2 pero es que yo entiendo esta situación como una consecuencia de la oferta y demanda.

Si ahora tienes millones de personas capaces de hacer el mismo trabajo base, el sueldo se viene abajo y viceversa
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Esto se arregla agitando banderas de España, persiguiendo a los moros, a los sudacas, a los rojos, a las feministas y a los maricones.

No me cabe duda.
Andreham #6 Andreham
Es decir, que antes veinte proletarios pagaban el sueldo al emprendedor que se arriesgaba.

Y ahora hace falta 1000 proletarios para hacerlo.

Aaaaaaaaah, pero la inflacioooooooooooon vieneeeeee de queeeeee viviiis por encimaa de vuestraaaas posibilidadeeeeeees.
