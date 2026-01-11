edición general
2.000 Wh/kg: el avance chino que puede cambiar el almacenamiento energético para siempre

2.000 Wh/kg: el avance chino que puede cambiar el almacenamiento energético para siempre

El principal problema de las baterías de sodio y azufre tradicionales es que requieren grandes cantidades de sodio para funcionar y aun así entregan bajos voltajes. El equipo chino ha dado con una solución ingeniosa: cambiar a una química redox S0/S4+ y diseñar una batería sin ánodo activo. En lugar del ánodo convencional, utilizan un colector de corriente de aluminio, junto a un cátodo de azufre S8. Todo ello se combina con dicianamida de sodio en un electrolito cloroaluminato no inflamable, separado por una fibra de vidrio.

Aguarrás
Altamente corrosivo e inestable. Cuando lo solucionen, ya veremos dónde queda todo.
3
sotillo
#2 Bueno, que entienda que das por hecho que lo solucionarán ya es importante
0
Desideratum
#2 Cierto. Lo que está claro es que lo que se está invirtiendo en la actualidad en investigación básica en el desarrollo de nuevas químicas de baterías, así como las continuas innovaciones en los procesos de producción masiva, están dando como resultado una evolución espectacular en las baterías en la última década en cuanto a usabilidad, seguridad, densidad de energía e incluso reciclado.

Por ejemplo, ya hay vehículos que permiten recargar a 1 MW de potencia pico. Esto si se le hubiera contado a un experto cualquiera hace una década se hubiera deshuevado de la risa.
0
Desideratum
#3 He pensado muchísimo sobre eso en los últimos 15 años y creo que el resultado hubiera sido que ahora mismo en todo país occidental avanzado la movilidad eléctrica hubiera sido como la de Noruega, es decir, con un 95% de adquisiciones eléctricas y aviones para vuelos de corta distancia a cascoporro.
0
Desideratum
"""Según los investigadores, el anión dicianamida del electrolito permite activar esta nueva química en el cátodo y, al mismo tiempo, mejora la reversibilidad del depósito y retirada de sodio en el ánodo. El resultado es un salto enorme en prestaciones.

Las primeras pruebas ya son muy reveladoras: 1.198 Wh/kg de densidad energética, una capacidad de descarga de 715 mAh/g y una densidad de potencia de 23.773 W/kg. Pero lo más llamativo llega al añadir un catalizador Bi-COF en el…   » ver todo el comentario
0
sotillo
#1 Es curioso pensar donde estaríamos ahora con la movilidad si no hubiera existido una dictadura de los combustibles fósiles
0

