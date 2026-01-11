2.000 Wh/kg: el avance chino que puede cambiar el almacenamiento energético para siempre

El principal problema de las baterías de sodio y azufre tradicionales es que requieren grandes cantidades de sodio para funcionar y aun así entregan bajos voltajes. El equipo chino ha dado con una solución ingeniosa: cambiar a una química redox S0/S4+ y diseñar una batería sin ánodo activo. En lugar del ánodo convencional, utilizan un colector de corriente de aluminio, junto a un cátodo de azufre S8. Todo ello se combina con dicianamida de sodio en un electrolito cloroaluminato no inflamable, separado por una fibra de vidrio.