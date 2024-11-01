En 1992, un fotógrafo encontró un sapo con ojos dentro de la boca. Resulta que esta mutación es real [ENG]  

En 1992, el fotógrafo canadiense Scott Gardner publicó una fotografía de un sapo con ojos dentro de la boca que encontró en el patio trasero de su casa. Si bien la foto ganó popularidad, muchos se plantearon la veracidad de esta foto. Resulta que esta mutación es más frecuente de lo que se cree. Se trata de una macromutación, que es aquella que tiene un impacto significativo en un organismo. En particular, se cree que fue debida a una infección por un trematodo (Ribeiroia ondatrae). Aún así, estos sapos pueden tener una vida normal.