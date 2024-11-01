edición general
'13, Rue del Percebe’. El predecesor de ‘La que se avecina’ que no gustó nada a Franco

'13, Rue del Percebe’. El predecesor de ‘La que se avecina’ que no gustó nada a Franco  

Bruguera lanza al mercado la edición integral de una de las obras más divertidas del mayor genio del tebeo español, Francisco Ibáñez. Aunque las referencias eran sutiles, lo que realmente enfadó al dictador fue el personaje del científico loco del segundo derecha. Según la censura, había creado un monstruo al estilo Frankenstein, y en la España ultracatólica de entonces, solo Dios podía crear vida. Ibáñez fue obligado a retirarlo en 1964 pero lo hizo con ironía: en su última viñeta, el científico se mudaba porque “el piso no le venía bien para

17 8 1 K 276 Cómics
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Que bueno era ese cómic, sobre ese edificio donde había inquilinos de todo tipo, grande Ibañez.
#2 A_S
Grandiosos eran el tendero estafador del bajo y el moroso del tejado
Andreham #3 Andreham *
Para mi 13 Rue siempre fue superior a Mortadelo y otros tebeos, a lo mejor por ser más "condensado" en una única página la historia.
#5 Forestalx
#3 Es que crear tantas historias en una sola viñeta es maravilloso.
Y se murió sin un premio Cervantes o príncipe de Asturias o lo que sea... con lo que hizo por la lectura.
mono #4 mono
Es buenísimo, y desde luego refleja la sociedad de la época, con la solterona de la sociedad protectora, el colmado, el moroso, la familia numerosa apretada,...

lo de que Franco estuviese interesado en esos tebeos, un poco fantasioso
