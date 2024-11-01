126 multas de radar en siete meses y ni una pagada: el truco para esquivarlas acabó explotándole

Un conductor de Londres, Jimmy McIntyre, acumuló 126 multas por exceso de velocidad entre febrero y agosto de 2024. Para evitar pagarlas, proporcionaba datos personales falsos cada vez que recibía una sanción, lo que impidió que siguieran el proceso administrativo normal. La estrategia, lejos de librarlo, ha derivado en un delito penal por obstrucción a la justicia. McIntyre se ha declarado inocente y está en libertad bajo fianza. El juicio se celebrará en 2030. Y es que manipular o ocultar información agrava las consecuencias legales

Bombástico #1 Bombástico
El juicio se celebrará en 2030 xD
Fedorito #2 Fedorito
#1 Las prisas nunca han sido buenas :-P
#2 No, si las prisas las tenía el xD
Penetrator #3 Penetrator
#1 Da tiempo a que le pongan 864 multas más.
#5 Tiranoc
126 multas en 7 meses es buscar esta situación, en el 2030 no nos acordaremos de este pavo pero estaría bien como él le dice al juez lo que tiene que hacer.
