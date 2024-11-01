edición general
El 112 trasladó a la Policía Local el aviso del mal estado de la pasarela un día antes de la tragedia tras la llamada de un vecino

El 112 trasladó a la Policía Local el aviso del mal estado de la pasarela un día antes de la tragedia tras la llamada de un vecino

A raíz de la iniciativa de este testigo, el 112 se encargó de trasladar la incidencia a la Policía Local de Santander. A partir de ahí, a la espera de que avance la investigación, no se conocen más datos sobre los pasos que dieron los agentes municipales. Oficialmente, no precisan si se actuó de alguna manera concreta ni si se dio relevancia a esa notificación. rel: www.meneame.net/story/vecino-alerto-112-mal-estado-pasarela-santander- y www.meneame.net/story/menos-tres-muertos-hundirse-pasarela-bocal-santa

| etiquetas: el bocal , pasarela , santander , 112 , policía local
11 comentarios
riz #8 riz
#6 Ah, que has editado. Ok. Ok.
A ver si sube la otra a portada. Es que joder, 6 muertos por no poner un puto trozo de cinta de "policía, no pasar". Joder, joder, joder :palm:
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Sí, edité para evitar confusiones.
riz #1 riz
No me cabe en la cabeza que no acordonasen la zona. No me cabe. Y cada vez que oigo los helicópteros (porque aún falta de recuperar un cuerpo) se me remueve todo. Esta tragedia pudo haber sido evitada :wall: :wall: :wall:
riz #4 riz *
#3 La he puesto como relacionada ya que en esa cuentan la historia del vecino. En esta se confirma que el 112 trasladó la incidencia a la local (a costas y a la nacional no).

¿La interpretas como duplicada?
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 #4 Dejo sólo lo de relacionada, no tenía claro si en la otra se menciona lo que decís. :hug:
ochoceros #5 ochoceros
#3 Yo creo que no, en esta se indica que el 112 trasladó la queja a la policía local y en la otra no se mencionaba.

A ver cómo le echan la culpa al perro ahora :-P
ochoceros #7 ochoceros
#1 Hubiesen bastado 3 metros de cinta atados a cada lado para indicar que el paso estaba cerrado, 2 minutos para colocarla y 15 para acercarse al sitio.

A ver qué agenda dicen haber tenido ayer para no haberlo hecho.
Veelicus #11 Veelicus
Todos sabemos que gobernando el PP en Santander la culpa sera de Podemos o de Yolanda Diaz. Solo es cuestion de tiempo
#10 oscarcr80
En una sola imagen:  media
#2 cocococo
A la cárcel los responsables y así se acaba con la tontería en este país.
