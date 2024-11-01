edición general
Ya son cinco los fallecidos al hundirse una pasarela en El Bocal, Santander, y se busca a otra persona

Ya son cinco los fallecidos al hundirse una pasarela en El Bocal, Santander, y se busca a otra persona

Ya son cinco las personas fallecidas a primera hora de esta tarde al hundirse una pasarela de madera en El Bocal, en Santander, por la conocida como senda costera. Las víctimas pertenecían a un grupo de siete personas que paseaba en ese momento por el lugar. El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas de parte de unos ciclistas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona.

Comentarios destacados:        
#5 Perraka77
Cuatro muertos y dos desaparecidos, solo han podido rescatar a una chica del grupo de chavales que ha caido.

La gente montándose sus películas sobre que estaban saltando sin tener ni puta idea de nada, y otros pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez para abajo.

Me dá la sensación de vivir rodeado de gilipoyas.
riz #6 riz
#4 #5 Sí, han actualizado la noticia. No sé si un @admin o un usuario vip puede actualizar titular y entradilla. Gracias.
Ferran #15 Ferran *
#6 Actualizado a 5 muertos.

D.E.P.
riz #16 riz
#15 Muchas gracias!
woody_alien #17 woody_alien
#15 Buah, solo va a sobrevivir la pobre muchacha esa, menuda desgracia.
riz #20 riz *
#18 Antes no lo detallaban.
#17 Leo en otro medio que ha fallecido en Valdecilla. Solo en ese medio.
KoLoRo #7 KoLoRo
#5 otros pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez para abajo.

Eh? :shit:
#8 Yqsyo
#5 pues yo no sé Rick, no apunto a ningún ministro, pero a primera vista ese puente o no estaba bien hecho o no tuvo el mantenimiento necesario.
Por mucho que un grupo de chavales hagan el animal encima... A lo mejor algún concejal debería decir algo, sea del color que sea.
riz #10 riz
#8 Es competencia de Costas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viaja ya para Santander y será él quien explique la situación en la que se encontraba la pasarela y los datos que hay sobre la investigación iniciada
CacaSonriente #26 CacaSonriente
#10 Está senda costera abandonada fue un proyecto movido desde el Ayto de Santander, uno de los grandes proyectos del entonces alcalde y posteriormente ministro de fomento, Íñigo de la Serna (PP).

Aquí no tiene mucho sentido echar la culpa más allá de al Ayto, que fue quien diseño, construyó y abandonó ese proyecto. Y ahora su inutilidad le ha costado la vida a cinco chavalas.

La Demarcación de Costas del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santander-ambas administraciones gobernadas

sotillo #25 sotillo
#8 ¿Pero quién coño ha hecho el animal?
Rembrandt #9 Rembrandt
#5 no es una sensación
bigmat #2 bigmat
Informan de un desafortunado accidente y espero que sea eso.

Siendo un grupo de jóvenes no me evita pensar, sobre todo si todos son chicos, en la típica broma y juego de saltar sobre el puente los 7 juntos haciendo el cafre pensando que no pasaría nada y ocurre esto. Veremos que sale de la investigación.

Todos hemos sido jóvenes y descerebrados haciendo estupideces.
woody_alien #4 woody_alien *
#2 Hay varias chicas pero sí, para caer los 7 y que parta por el centro huele a que estaban haciendo el cafre. Lo que no excluye que la pasarela estuviese hecha mistos. Ya son 4 muertos y 2 desaparecidos.
#18 audrey2012
#2 #4 Las víctimas del accidente son seis alumnas, todas ellas entre 20 y 25 años, y un monitor del Centro Integrado de FP La Granja de Heras

No suena mucho a chavales haciendo el ganso, más bien a una salida temática o excursión.
4 K 44
sotillo #24 sotillo
#18 No han podido esperar ni al terminar el rescate para hacer de tertuliano
#19 NeuronaSur
#2 Yo nunca lo he hecho siempre!
Qué barbaridad DEP.
Joice #21 Joice
#19 Nunca, siempre, neurona...
sotillo #23 sotillo
#2 Son chicas, por si te sirve
BlackDog #1 BlackDog
Seguro que la pasarela estaba renovada integralmente
Esfingo #3 Esfingo
#1 Desde que se quiso hormigonar la zona para construir la senda costera esta allí la pasarela aguantando las inclemencias meteorológicas y la acción del mar, yo habré pasado hace menos de un mes y no se veía mal.
Pero una persona respecto siete son muchos kilos de diferencia.
#11 pandasucks
#3 Pues si y además en España hay MILES de obras de ese tipo hechas con subvención europea, que luego jamás se ha hecho mantenimiento alguno.
Esfingo #12 Esfingo
#11 Bueno en esta ciudad el mantenimiento brilla por su ausencia.
#14 pandasucks
#12 Me atrevería a decir que en todas las que se han hecho cosas son subvenciones europeas.
Nobby #13 Nobby
#1 vamos, que le habían cambiado un tornillo como mucho...
sotillo #22 sotillo
#1 Espera un poco que todavía están las labores de búsqueda
