Ya son cinco los fallecidos al hundirse una pasarela en El Bocal, Santander, y se busca a otra persona

Ya son cinco las personas fallecidas a primera hora de esta tarde al hundirse una pasarela de madera en El Bocal, en Santander, por la conocida como senda costera. Las víctimas pertenecían a un grupo de siete personas que paseaba en ese momento por el lugar. El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas de parte de unos ciclistas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona.
| etiquetas: pasarela , paseo costero , santander , el bocal
La gente montándose sus películas sobre que estaban saltando sin tener ni puta idea de nada, y otros pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez para abajo.
Me dá la sensación de vivir rodeado de gilipoyas.
D.E.P.
#17 Leo en otro medio que ha fallecido en Valdecilla. Solo en ese medio.
Eh?
Por mucho que un grupo de chavales hagan el animal encima... A lo mejor algún concejal debería decir algo, sea del color que sea.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viaja ya para Santander y será él quien explique la situación en la que se encontraba la pasarela y los datos que hay sobre la investigación iniciada
Aquí no tiene mucho sentido echar la culpa más allá de al Ayto, que fue quien diseño, construyó y abandonó ese proyecto. Y ahora su inutilidad le ha costado la vida a cinco chavalas.
La Demarcación de Costas del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santander-ambas administraciones gobernadas
Siendo un grupo de jóvenes no me evita pensar, sobre todo si todos son chicos, en la típica broma y juego de saltar sobre el puente los 7 juntos haciendo el cafre pensando que no pasaría nada y ocurre esto. Veremos que sale de la investigación.
Todos hemos sido jóvenes y descerebrados haciendo estupideces.
No suena mucho a chavales haciendo el ganso, más bien a una salida temática o excursión.
Qué barbaridad DEP.
Pero una persona respecto siete son muchos kilos de diferencia.