Ya son cinco los fallecidos al hundirse una pasarela en El Bocal, Santander, y se busca a otra persona

Ya son cinco las personas fallecidas a primera hora de esta tarde al hundirse una pasarela de madera en El Bocal, en Santander, por la conocida como senda costera. Las víctimas pertenecían a un grupo de siete personas que paseaba en ese momento por el lugar. El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas de parte de unos ciclistas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona.