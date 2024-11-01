Un vecino alertó al 112 del mal estado de la pasarela de Santander la víspera del accidente en el que han muerto 5 jóvenes

A sus 73, Fernando Cabellos, vecino de Monte “de toda la vida”, es un amplio conocedor de la zona litoral de El Bocal donde el colapsó de una pasarela se saldó el martes con la muerte de cinco jóvenes estudiantes de FP, una herida que permanece hospitalizada y otra desaparecida. “Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relata.