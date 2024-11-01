edición general
Un vecino alertó al 112 del mal estado de la pasarela de Santander la víspera del accidente en el que han muerto 5 jóvenes

A sus 73, Fernando Cabellos, vecino de Monte “de toda la vida”, es un amplio conocedor de la zona litoral de El Bocal donde el colapsó de una pasarela se saldó el martes con la muerte de cinco jóvenes estudiantes de FP, una herida que permanece hospitalizada y otra desaparecida. “Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relata.

etiquetas: santander , costa quebrada , costas , ayuntamiento , gema igual , 112
comentarios
CacaSonriente #1 CacaSonriente
No tengo palabras de la impotencia. Cualquiera de las zonas sabíamos que esos puentes estaban destrozados, que tenían que estar acordonados. No puede ser que la desidia del Ayuntamiento y de Costas haya hecho que, por desgracia, seis jóvenes haya muerto.
CacaSonriente #2 CacaSonriente
#1 Las víctimas eran estudiantes de otras regiones de España. Los locales sabíamos que pasar por ahí era peligrosísimo, pero por mucho que lo denunciáramos el ayuntamiento de Santander siempre miraba para otro lado. Todo por el puñetero capricho de Íñigo de la Serna.
Battlestar #3 Battlestar
Nunca pasa de moda.  media
#5 MenéameApesta
Espero que le caigan responsabilidades penales, 5 cargos de homicidio negligente como mínimo. Pero si no le pasó nada a Mazón poca esperanza queda.
RGr8888 #4 RGr8888
cómo murieron 5? si no tiene ni 2 metros de altura?
