105.000 personas por el SMI en las calles de Hego Euskal Herria

Las movilizaciones de este mediodía en Bilbao, Iruñea, Gasteiz, Donostia, Eibar y Tudela han dado testimonio del éxito de la convocatoria de huelga del 17 de marzo. Dando continuidad a los piquetes multitudinarios de la mañana, se han realizado columnas en las capitales, a las que se han unido miles de personas para dirigirse a las manifestaciones principales. La huelga del 17 de marzo sigue adelante en toda Hego Euskal Herria. El seguimiento registrado a primera hora en la industria ha sido muy amplio y a lo largo de la mañana se han sumado a
| etiquetas: huelga general , smi propio , euskadi , navarra
Se ha pedido un SMI propio por cada comunidad autónoma. El insolidario eres tu, que quieres que donde la patronal puede pagar 1.500 de SMI, pague 1.221, cuando el costo de la vida es mucho mayor.
Según tu lógica: Un trabajador del convenio de Gipuzkoa del metal cobra 30.000 euros; el mismo convenio en Badajoz son 15.000.
¿Qué significa, que los trabajadores de Gipuzkoa tienen que cobrar 15.000?.
¿Eso es solidario?
Pero ojo, solidaridad. Y si no, clasismo
A la mierda ya con el puto jacobinismo de mierda.
Vaya, resulta que #_2 hablador sí es, pero escuchador no. Qué maravilla de metáfora de los supremacistas jacobinos de mierda.
Y no me quedaría ahí, ya que esa huelga es una huelga de producción. Yo la extenderia a una huelga de consumo.
lo malo es que es logísticamente más compleja, pero si fijas el objetivo en una empresa puntual y luego otra y luego otra... El consumidor puede hacer mucho daño. Y son las empresas las que tienen que mantener la cohesión entre precios y salarios, el gobierno debería ser la última opción, no la única.