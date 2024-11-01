105.000 personas por el SMI en las calles de Hego Euskal Herria

Las movilizaciones de este mediodía en Bilbao, Iruñea, Gasteiz, Donostia, Eibar y Tudela han dado testimonio del éxito de la convocatoria de huelga del 17 de marzo. Dando continuidad a los piquetes multitudinarios de la mañana, se han realizado columnas en las capitales, a las que se han unido miles de personas para dirigirse a las manifestaciones principales. La huelga del 17 de marzo sigue adelante en toda Hego Euskal Herria. El seguimiento registrado a primera hora en la industria ha sido muy amplio y a lo largo de la mañana se han sumado a