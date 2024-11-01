·
8
meneos
150
clics
100 programas que deberias tener en tu Linux (ENG)
Un compendio de 100 programas para la consola que te puedes ser utiles en tu GNU/Linux
etiquetas
:
programas
,
utilidades
,
linux
,
linea de comandos
#2
cocococo
*
En el kernel no, en GNU/Linux sí.
Yo tengo LibreOffice, Gimp, Firefox, Dia, Shotcut, VLC, Audacity, Stellarium, VokoscreenNG, Gparted, QTerminal, escritorio LXQt y a tomar por culo, las payasadas se las dejo para que las usen los windoceros que se pasan al "Linux" y no ven más allá del entorno gráfico ni tiene puta idea de como funciona un sistema operativo.
~$ cat /etc/*elease
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux forky/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_CODENAME=forky
ID=debian
HOME_URL="
www.debian.org/"
;
SUPPORT_URL="
www.debian.org/support"
;
BUG_REPORT_URL="
bugs.debian.org/"
;
Usando GNU/Linux Debian desde cuando había que compilar el kernel.
1
K
24
#1
Antipalancas21
Muchos son pero bienvenidos sean.
0
K
20
#4
ronko
Y si tienes cuenta en reddit, neofetch para sacar captura de pantalla con la info del susodicho comando en una ventana, con un bonito fondo de escritorio y enviarlo al sub de la distro correspondiente.
0
K
7
#3
burgerconqueso
mucha morralla en la lista, pero alguna que otra tiene buena pinta. De la lista el que suelo usar es k9s en el trabajo, para conectarte a varios Kubernetes clusters.
Dive tampoco esta mal, tmux…
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
