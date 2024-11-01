edición general
100 programas que deberias tener en tu Linux (ENG)

Un compendio de 100 programas para la consola que te puedes ser utiles en tu GNU/Linux

#2 cocococo *
En el kernel no, en GNU/Linux sí.



Yo tengo LibreOffice, Gimp, Firefox, Dia, Shotcut, VLC, Audacity, Stellarium, VokoscreenNG, Gparted, QTerminal, escritorio LXQt y a tomar por culo, las payasadas se las dejo para que las usen los windoceros que se pasan al "Linux" y no ven más allá del entorno gráfico ni tiene puta idea de como funciona un sistema operativo.

~$ cat /etc/*elease
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux forky/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_CODENAME=forky
ID=debian
HOME_URL="www.debian.org/";
SUPPORT_URL="www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="bugs.debian.org/";

Usando GNU/Linux Debian desde cuando había que compilar el kernel.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Muchos son pero bienvenidos sean.
ronko #4 ronko
Y si tienes cuenta en reddit, neofetch para sacar captura de pantalla con la info del susodicho comando en una ventana, con un bonito fondo de escritorio y enviarlo al sub de la distro correspondiente. :troll:
#3 burgerconqueso
mucha morralla en la lista, pero alguna que otra tiene buena pinta. De la lista el que suelo usar es k9s en el trabajo, para conectarte a varios Kubernetes clusters.
Dive tampoco esta mal, tmux…
