En 10 años, no en 2100, habrá muchos inmuebles vacíos y sin valor en Polonia, Italia y España

Así empieza el post en Twitter con más de 300.000 visualizaciones por Michael A Arouet. El post muestra la variacion de población en Europa dentro de 100 años debido a la caída de la natalidad y otros factores como el cambio climático.

Los extranjeros se están dando cuenta de cual es el futuro del sur de Europa y como las inversiones se van a hundir. De hecho si os fijáis el próximo mundial de fútbol es en EEUU y México otra zona donde el cambio climático va a hacer casi imposible vivir por las altas temperaturas y lo mismo para el mundial de 2030 entre España, Portugal y Marruecos, para vender lo que se pueda y mientras se pueda a los fanáticos del fútbol. A esto se le llama "salida de liquidez".

¡Esto se hunde!

