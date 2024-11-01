1.400 km en coche pasarán a ser 40 minutos en tren bala: China está construyendo un túnel submarino imposible para unir dos de sus principales ciudades

Ahora, China se enfrenta al mayor desafío de ingeniería de su historia (con permiso de la Gran Muralla): el túnel Dalian-Yantai. Se trata de una obra de una magnitud enorme que permitirá conectar las ciudades de Dalian y Yantai en tren de alta velocidad a través de un túnel submarino con una longitud de 123 km. En la primera mitad de los años 90 se inauguró el Eurotúnel, un túnel ferroviario submarino que cruza el canal de la Mancha, uniendo Francia y Reino Unido. Con una longitud de 50,5 km,