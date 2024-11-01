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1.400 km en coche pasarán a ser 40 minutos en tren bala: China está construyendo un túnel submarino imposible para unir dos de sus principales ciudades

1.400 km en coche pasarán a ser 40 minutos en tren bala: China está construyendo un túnel submarino imposible para unir dos de sus principales ciudades

Ahora, China se enfrenta al mayor desafío de ingeniería de su historia (con permiso de la Gran Muralla): el túnel Dalian-Yantai. Se trata de una obra de una magnitud enorme que permitirá conectar las ciudades de Dalian y Yantai en tren de alta velocidad a través de un túnel submarino con una longitud de 123 km. En la primera mitad de los años 90 se inauguró el Eurotúnel, un túnel ferroviario submarino que cruza el canal de la Mancha, uniendo Francia y Reino Unido. Con una longitud de 50,5 km,

| etiquetas: túnel , china , submarino
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3 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Otro día en la oficina para China.

Mientras tanto en occidente todos comiéndole el risketo al carasalmón.
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sotillo #3 sotillo
#2 Y lo peor de todo, gastando miles de millones en comprar energía a EEUU cuando se la podríamos estar comprando a Rusia por la mitad de precio y pagando en Euros, por no hablar de los miles de millones que estamos tirando en la guerra de Ucrania cuando se podría intentar un acuerdo, por no hablar de inversión en armas y perdidas financieras a favor de EEUU, todo este dinero nos hubiera venido muy bien para invertir en proyectos en Europa
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neo1999 #1 neo1999
Bye bye avión contaminante.
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menéame