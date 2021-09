El tumor cereberal se me detectó en octubre 2019. El pasado 30 de agosto me dijeron que habia vuelto a crecer despues de todo el 2020 con quimio oral, que es terminal y que solo puedo ganar tiempo con radio... No os corteis en preguntar nada otra cosa es que sepa o quiera responderos salvajes sincebollistas. Añado que a raiz del ocupa he tenido ataques epilepticos para los que estoy medicando...