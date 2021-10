Radioterapia Finalizada

Buenas lo que sea según el uso horario correspondiente. Como algunos sabréis tengo y padezco un tumor terminar en el cerebro, hoy he tenido la ultima sesión de radioterapia para cambiar mi fecha de caducidad de 4 meses sin ella a año y medio y puede que mas con ella. El caso que a veces tengo la sensación de haberme equivocado al optar por la radio por que simplemente es alargar un periodo que tengo ya mas o menos predeterminado. Ya he cerrado prácticamente todo en muchos sentidos, he roto con mi amada novia para que pueda rehacer su vida lo antes posible por su parte, he hecho poderes a mis hermanos y madre... el testamento ha sido fácil, lo económico irá una parte a la AECC, lo gordo la heredera única es mi madre así que sin prisas ni problemas.

Ahora ya solo queda esperar, me he planteado la espera por tramos, el primero de un año y luego de seis en seis meses. ¿vosotros como lo veis?

Por favor si respondéis os pido de corazón, aunque sé que es desde la buena voluntad, ni ánimos, ni ofrecer alternativas que no hay ni mensajes espirituales (ateo recalcitrante) solo que me digáis si os parece buen planteamiento o mal planteamiento.

Muchas gracias comunidad por dejarme desahogar por aqui que empiezo a ser cansino.