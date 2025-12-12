edición general
3 meneos
14 clics

Zelenskiy visita Kupiansk mientras Ucrania recupera partes de la ciudad en el frente (EN)

Las fuerzas ucranianas dijeron que habían retomado partes de la ciudad nororiental de Kupiansk y habían rodeado a las tropas rusas allí mientras el presidente Volodymyr Zelenskiy visitaba el área y elogiaba la operación, diciendo que fortalecía a Ucrania diplomáticamente.

| etiquetas: zelensky , kupiansk , ucrania , rusia
3 0 0 K 32 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 32 actualidad
AntiTankie #2 AntiTankie *
Tiene muchos más huevos que todos los vatniks juntos, dándole a la zambomba por celebrar que los nazis moscovitas pisaron una ruina.
4 K 51
elgansomagico #1 elgansomagico
Relacionada
www.meneame.net/story/rusia-asegura-ha-cerrado-cerco-sobre-ciudad-ucra

No confirmaría la toma de la ciudad ya que tiene pinta de zona gris, pero que Zelensky se hizo un selfie allí (a 30 km de la frontera) está confirmado.
1 K 16
Veelicus #3 Veelicus
Si se ha hecho una foto ya sabemos lo que va a pasar en unas pocas semanas
0 K 11

menéame