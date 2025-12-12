Zelenskiy visita Kupiansk mientras Ucrania recupera partes de la ciudad en el frente (EN)

Las fuerzas ucranianas dijeron que habían retomado partes de la ciudad nororiental de Kupiansk y habían rodeado a las tropas rusas allí mientras el presidente Volodymyr Zelenskiy visitaba el área y elogiaba la operación, diciendo que fortalecía a Ucrania diplomáticamente.
No confirmaría la toma de la ciudad ya que tiene pinta de zona gris, pero que Zelensky se hizo un selfie allí (a 30 km de la frontera) está confirmado.