Rusia asegura que ha cerrado el cerco sobre la ciudad ucraniana de Kupiansk

Las Fuerzas Armadas rusas han informado este domingo de que han logrado rodear completamente la ciudad de Kupiansk, en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa.

Free_palestine #5 Free_palestine
claro que sí pozzi, todos sabemos que europapress es un altavoz del kremlin :troll:
3
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
De ser cierto, que está por ver (lo de los 10.000 atrapados es directamente un bulo) solo habrían tomado once meses y medio en tomar las ruinas un población de 25.000 habitantes a un coste atroz.
1
yemeth #6 yemeth
Kupiansk y ojo, Pokrovsk (Krasnoarmeisk). En esta última tienen bajo control la única carretera que quedaba para dejar la ciudad, con lo que es un cerco bastante grave.

Todo a velocidad de tortuga claro, pero la inercia es obvia desde hace meses y meses, la situación en Pokrovsk también, y no creo que estos embolsamientos vayan a romperse por arte de magia.
1
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
Cuando Kiev caiga y el gobierno de Ucrania abandone la capital, muchos en Europa seguiremos pensando que Ucrania está gana el la guerra.
Cuando se firme un acuerdo de paz que Ucrania renuncie a varias provincias de Ucrania no enteremos que ha pasado, porque Ucrania con el apoyo de la OTAN, de Europa y EE.UU. no puede perder está guerra.
Todo lo que cuentan es mentira, en la guerra la primera víctima es la verdad.
Si Rusia tenía que haber colapsado económicamente, como puede hacer frente,…   » ver todo el comentario
1
yemeth #11 yemeth *
#9 Sigues teniendo un problema muy grave, porque los suministros llegan por tierra. Tan importante resulta esto en la guerra moderna, que el "cerco" se considera respecto a las vías de acceso.

Es decir, es un cerco aunque tengas flancos sin el enemigo pero sin carreteras, porque por ahí no pueden ni entrar suministros ni salir tus tropas ordenadamente cuando ya no hay quien resista. En el caso de ambas localidades que menciona la noticia el cerco no es total (podrías pasar campo a través), pero es un cerco porque no hay carreteras que conecten al resto del territorio controlado por Ucrania.
1
#3 pozz *
Todas las evidencias aseguran que es un bulo que lleva repitiendo el Kremlin desde hace semanas.
En el Kremlin son tan estupidos que se piensan que van a ganar la guerra a base de bulos xD
2
sxentinel #4 sxentinel
#3 Aunque lo hubieran cerrado, mantenerlo es otro tema y no es el primer bloqueo que Ucrania rompería respecto a una ciudad...
Dicho esto, la moral es un tema muy importante y este es un mundo hiper conectado.
0
Andreham #9 Andreham
#4 Venía a comentar algo así.

En una guerra moderna, cercar una ciudad está guay, pero cómo va el resto de los alrededores al cerramiento? Porque claro, en una guerra de la antigüedad pues si, una ciudad asediada estaba jodida porque alrededor no había nada para defenderlos en muchísimos kilómetros, y debían ser asaltos en un solo frente y muy concentrados.

Pero en 2025 te pueden inflar las posiciones a artillería, te pueden atacar desde varios flancos a la vez, etc.
0
#13 pozz
#4 Rusia solo fue capaz de realizar un cerco, al principio de la guerra, en Mariupol, a costa de miles de hombres y borrando a decenas de miles de civiles, por satelite se pudo ver los enterramientos masivos que surgieron en los alrededores de la ciudad en las semanas posteriores de la conquista... casi como las mismas pruebas que estan apareciendo al lado de Darfour por los estragos causados por los aliados de los nazis rusos de Wagner, curiosamente, pruebas que no existen en Gaza. Los nazis…   » ver todo el comentario
0
cosmonauta #8 cosmonauta *
#3 Coño, @pozz, No me votes bulo, porque no lo es. La noticia dice "Rusia asegura que ha cerrado el cerco" y eso es cierto. Ellos lo aseguran. Otra cosa es que sea verdad.

Pero la noticia, tal y como está redactada, es absolutamente cierta.
0
Aokromes #12 Aokromes
#8 seguro que aunque lo diga zelensky votaria que es bulo :troll:
0
#14 pozz
#8 Lo siento, pero suelo votar bulo todo lo que los embusteros compulsivos de los rusos aseguren... basicamente porque es eso, un bulo.
0
#2 Alcalino
Hacia la victoria, perdiendo una ciudad al mes.
0
antesdarle #1 antesdarle
Y solo han necesitado dos semanas
0
salteado3 #15 salteado3
#1 Si eso te consuela...
0
#16 VFR
#1 Ciudad de 26.000 habitantes, casi como Madrid
0

