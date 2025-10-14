Zelenski quita la nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa porque ya tiene la rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha despojado de su nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, después de que una comisión oficial estableciera que el regidor de esta ciudad portuaria en el mar Negro posee también la nacionalidad rusa, según informan varios medios ucranianos. La decisión descalifica automáticamente a Trujánov para seguir ocupando el cargo de alcalde, lo que crearía un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una ciudad de la importancia de Odesa. La ley ucraniana prohíbe tener la...
| etiquetas: zelenski , nacionalidad , ucrania , alcalde , odessa
cualquiera con dos dedos de frente sabe de que va esto en la "democratica" Ucrania.
De igual modo, muy pocos países pueden quitarte la nacionalidad así como así. En el caso de España el único caso válido es que estés viviendo fuera del país usando tu otra nacionalidad, si me uno al ejército de un país no EU sin pedir permiso, o adquiero una nacionalidad incompatible con la española y ni siquiera en esos casos es un trámite automático, si no un procedimiento en el que se ha de notificar al interesado y este puede presentar alegaciones.