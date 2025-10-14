Zelenski quita la nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa porque ya tiene la rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha despojado de su nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, después de que una comisión oficial estableciera que el regidor de esta ciudad portuaria en el mar Negro posee también la nacionalidad rusa, según informan varios medios ucranianos. La decisión descalifica automáticamente a Trujánov para seguir ocupando el cargo de alcalde, lo que crearía un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una ciudad de la importancia de Odesa. La ley ucraniana prohíbe tener la...