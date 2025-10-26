Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo en su habitual discurso diario vespertino que España va a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania. «Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot», ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales.