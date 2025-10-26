edición general
8 meneos
13 clics
Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo en su habitual discurso diario vespertino que España va a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania. «Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot», ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales.

| etiquetas: españa , zelenski , ucrania , compra de armas , patriot
6 2 0 K 88 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
Grymyrk #4 Grymyrk
Increíble lo de Perro Sanxe, de cara a la galería parece que se opone a Trump y a la OTAN pero por la puerta de atrás acata todo lo que le ordenan, es un punto ninja de la política, le tendrían que haber llamado zorro y no perro
5 K 72
#5 arreglenenlacemagico
#4 yo no veo a sanchez oponerse a la otan porque ibas a odiar un club que te beneficia a dia de hoy.
Se opone al gasto de 5% creo que estas un poco despitado
1 K 14
Grymyrk #7 Grymyrk
#5 Me estaba refiiriendo obviamente al hecho de oponerse a la OTAN en la orden de aumentar el gasto militar al 5% del PIB, que es el contexto de la noticia sobre un tema del gasto militar, y no en el hecho de oponerse a la propia existencia de la OTAN, que a algunos hay que explicaros todo al detallito
1 K 31
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#4 Es un jodido funambulista político...
0 K 13
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Dinerito para eeuu que Putin se ventilara con unos pocos misiles y drones 100 veces mas baratos que las armas compradas a eeuu.

Es un timo.
www.meneame.net/story/mark-rutte-secretario-general-otan-muestra-fe-ci
1 K 38
#3 diablos_maiq
Se le ve muy desmejorado en la foto
0 K 11
#2 pozz
Estas cosas pasan por no tener una industria militar propia lo suficientemente fuerte.
Mala suerte para los nazis rusos. xD
0 K 6

menéame