7
meneos
25
clics
La Zarzuela recuerda al rey Juan Carlos que si vuelve debe tributar en España
La Casa del Rey emite un comunicado confirmando las condiciones para el regreso definitivo del padre del Rey
etiquetas:
zarzuela
juan carlos
españa
tributar
emérito
no es emt
actualidad
#2
ochoceros
*
¿Y sigue activo todavía en los sistemas informáticos de Hacienda que los DNIs del 10 al 100 (borbones) estén exentos de inspecciones fiscales, como salió a la luz con el caso Nóos?
"Pon el DNI de la infanta primero para que lo escupa el ordenador de Hacienda"
www.elespanol.com/espana/20160313/109239188_0.html
Porque igual sea algo que se la traiga al pairo, como siempre se la ha traído. Les hemos echado tantas veces de España que ya directamente dejan fuera del país toda la pasta que nos sacan, como se vio con los tejemanejes que afloraron cuando la Corinna:
ladonacion.es/
2
K
41
#6
Rembrandt
#2
puede que sea cierto que "estén exentos" .... pero no es una ley o parte del programa informático.
La Agencia Tributaria imputó estas operaciones a un error interno y a día de hoy sigue sin mediar una explicación lógica a lo sucedido. Pero la realidad pasa por que la infanta no fue inspeccionada de manera automática como hubiera sucedido con otro ciudadano.
Así que no, no salió que están exentos.... salió que hacienda se hizo la ciega. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo.
Saltaría la alarma, pero alguien hizo la vista gorda.
2
K
43
#1
poyeur
Gracias Feijoo
1
K
27
#4
pitercio
*
Si vuelve, que sea a Soto del Real, por traidor y corrupto.
0
K
15
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
Marichus dice que mopongo a que se toque el sistema informático
0
K
13
#8
ipanies
La organización delictiva ppsuna le está montando un follón importante a la casa real... Estará contento Felipe
0
K
13
#5
omega7767
"Podemos replica a Feijóo que el rey emérito tiene que volver a España pero para ir a la "cárcel""
0
K
11
#3
YSiguesLeyendo
*
qué asco, que no lo haga Marichús y su ministerio de Hacienda y tenga que hacerlo Zarzuela... qué vergüenza la próxima presidenta de Andalucía!! que la Casa Real y no ella sea quien tenga que recordarle sus obligaciones fiscales al Juancar! para qué te pagamos entonces, Marichús, para qué? por cierto, a Frijolito le ha salido la jugada como una gran mierda, como siempre. y Zarzuela ha tenido que hacer este comunicado obligada, la ha puesto en un compromiso el Frijolito, ya que si no lo hace se…
» ver todo el comentario
0
K
10
#9
Rembrandt
#3
lo que están preparando es su regreso....... si hace esto, puedo volver. Que obviamente no se fue por eso.
Todo es un paripé. Para ponerle fácil el regreso y hacer ver que el problema es que debe tributar en España y ya.... como si todo lo robado y tal no fuera el problema.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
