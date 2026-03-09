Zarandear la máquina de “vending” de la empresa es motivo de despido procedente, según los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMu) ha desestimado las pretensiones del trabajador, confirmando su despido por mala fe contractual al zarandear la máquina de vending para obtener productos sin pagar. Una decisión con la que los tribunales vuelven a señalar que, en cuanto a un despido, no es relevante el «precio» sustraído a la empresa, sino la ruptura de confianza con el trabajador. El zarandeo de la máquina es suficiente para el despido, ya que se entiende que la actitud quebrantó la buena fe contractual.