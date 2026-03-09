edición general
Zarandear la máquina de “vending” de la empresa es motivo de despido procedente, según los tribunales

Zarandear la máquina de “vending” de la empresa es motivo de despido procedente, según los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMu) ha desestimado las pretensiones del trabajador, confirmando su despido por mala fe contractual al zarandear la máquina de vending para obtener productos sin pagar. Una decisión con la que los tribunales vuelven a señalar que, en cuanto a un despido, no es relevante el «precio» sustraído a la empresa, sino la ruptura de confianza con el trabajador. El zarandeo de la máquina es suficiente para el despido, ya que se entiende que la actitud quebrantó la buena fe contractual.

#1 Albarkas
Es curioso ir a algún sitio y encontrar las máquinas ancladas con escuadras a las paredes y carteles que dicen: "Está máquina no dispensa producto gratis. Por favor, no la vuelquen".
pitercio #5 pitercio *
No fue reclamación enérgica, el típico meneito para que termine de caer la chocolatina que ya has pagado, sino robo con fuerza.
Robus #4 Robus
zarandear la máquina de vending para obtener productos sin pagar.
El_pofesional #6 El_pofesional
#4 Yo voy a votar sensacionalista toda esta mierda que busca generar clics cada vez que lo vea. Ni es periodismo ni es nada.
Furiano.46 #2 Furiano.46
Pues se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo :troll:
El_pofesional #3 El_pofesional
El titular es ambiguo a propósito para generar atención. Lo que hizo fue zarandearla para robar productos. Sensacionalista.
