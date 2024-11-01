YouTube pagará 24,5 millones a Trump por suspensión de su cuenta tras disturbios de 2021

Del total del acuerdo anunciado por la plataforma de vídeos, 22 millones de dólares serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de censura. La suspensión de la cuenta de Trump por parte de YouTube, que no especificó qué normas se habían violado, se justificó por «preocupaciones sobre la potencial violencia en curso».