YouTube pagará 24,5 millones a Trump por suspensión de su cuenta tras disturbios de 2021

Del total del acuerdo anunciado por la plataforma de vídeos, 22 millones de dólares serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de censura. La suspensión de la cuenta de Trump por parte de YouTube, que no especificó qué normas se habían violado, se justificó por «preocupaciones sobre la potencial violencia en curso».
Y aquí vídeo de señora sectaria engañabobos pareciéndole "ridículo" que nadie piense que Trump como presidente esté actuando en busca de su beneficio personal.
La cadena ABC llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump por valor de 16 millones de dólares tras una demanda completamente espuria e inane presentada por el ahora presidente. ¿De qué sirvió regalarle 16 millones? De absolutamente nada. No mucho tiempo después pudimos ver a Brendan Carr, jefe de la FCC, presionando a ABC, y a ésta doblegándose retirando a Kimmel de la parrilla televisiva.
Ceder ante Trump sólo sirve para que Trump te pida que cedas cada vez más.