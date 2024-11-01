YouTube elimina cuenta de Maduro en medio de la escalada de EE. UU

La cuenta de YouTube del presidente Nicolás Maduro fue “eliminada” el viernes en la noche, en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra y aviones de combate en el sur del Caribe. La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la eliminación de la cuenta de Maduro, donde tenía más de 200 mil seguidores.