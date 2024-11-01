edición general
YouTube elimina cuenta de Maduro en medio de la escalada de EE. UU

La cuenta de YouTube del presidente Nicolás Maduro fue “eliminada” el viernes en la noche, en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra y aviones de combate en el sur del Caribe. La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la eliminación de la cuenta de Maduro, donde tenía más de 200 mil seguidores.

| etiquetas: youtube , nicolas maduro , venezuela
salteado3 #1 salteado3
Y por eso no hay que confiar en servicios en la red yankis.

Es curioso cómo los yankis nos alentaron a que dejáramos de "depender" de la energía rusa porque nos podrían chantajear y sin embargo somos dependientes totalmente de los servicios en la nube suyos como si fuera menos preocupante.

Piensa el ladrón...
anonimo115 #2 anonimo115 *
¿No podré ver super bigote? :-(

Genial que censuren al dictador
