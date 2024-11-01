edición general
Trump 'desaparece' a los desaparecidos: 'rasura' expedientes de hispanos en EU

A pesar de que cada año reportan extravíos de 120 mil latinos, el gobierno de Donald Trump eliminó información de la base de datos de la oficina de búsqueda.

