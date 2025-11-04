edición general
YouTube borró silenciosamente más de 700 videos que documentaban violaciones de derechos humanos en Israel

YouTube borró silenciosamente más de 700 videos que documentaban violaciones de derechos humanos en Israel

YouTube eliminó subrepticiamente todos estos vídeos a principios de octubre, borrando de su plataforma las cuentas que los habían publicado, junto con los archivos de sus canales. Las cuentas pertenecían a tres destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos. La medida se produjo en respuesta a una campaña del gobierno estadounidense para sofocar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de guerra israelíes contra los palestin

jonolulu #1 jonolulu
N egacionistas y colaboracionistas de un genocidio.

Be evil
javibaz #4 javibaz
Los han borrado de su plataforma, no han conseguido eliminarlos del todo. El tiempo los juzgará por colaboradores de genocidio.
#7 tromperri
Dentro de unos años estos hijos de puta pondrán un doodle muy bonito creado por IA mostrando su pesar por el genocidio Israel en Gaza.

Cambiaros de buscador, cambiaros de navegador, abandonad los servicios de estos cabrones y de todas las grandes. Al menos en la medida que podáis.

Hay alternativas europeas y más éticas.
#10 mcfgdbbn3
Si no son neutrales con el contenido que admiten, son propaganda, que pongan "publicidad" como tienen que hacer otros medios de comunicación, que por ser Internet no van a ser menos.
aupaatu #2 aupaatu
Cosas del mundo libre y democrático en los que una parte puede hacerse el traje a medida.
Supercinexin #9 Supercinexin
Todas las redes sociales y plataformas digitales son propiedad de mil millonarios ultraderechistas y sionistas, ambas cosas, todas.

Por eso te tienes que reír cuando ves a rojelios diciendo que hay que lushá en las redes. Como que te van a dejar, los techies del Valley, que uses sus sistemas para comunicar cualquier cosa que les perjudique a ellos o a sus intereses. Hay que ser bobo.
BlackDog #3 BlackDog
Youtube borra videos violentos, en los que sale sangre y agresiones, seguro que no es por eso?
#5 sarri *
#3 Mmm... no. Pero leer antes de opinar está sobrevalorado...

The accounts belonged to three prominent Palestinian human rights groups: Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, and the Palestinian Centre for Human Rights.
[...]
YouTube, which is owned by Google, confirmed to The Intercept that it deleted the groups’ accounts as a direct result of State Department sanctions against the group after a review. The Trump administration leveled the sanctions against the organizations in September over their work with the International Criminal Court in cases charging Israeli officials of war crimes.
BlackDog #6 BlackDog
#5 OK gracias
pepel #8 pepel
#5 Youtube tiene capital sionista.
