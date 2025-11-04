YouTube borró silenciosamente más de 700 videos que documentaban violaciones de derechos humanos en Israel

YouTube eliminó subrepticiamente todos estos vídeos a principios de octubre, borrando de su plataforma las cuentas que los habían publicado, junto con los archivos de sus canales. Las cuentas pertenecían a tres destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos. La medida se produjo en respuesta a una campaña del gobierno estadounidense para sofocar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de guerra israelíes contra los palestin