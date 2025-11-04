YouTube borró silenciosamente más de 700 videos que documentaban violaciones de derechos humanos en Israel

YouTube eliminó subrepticiamente todos estos vídeos a principios de octubre, borrando de su plataforma las cuentas que los habían publicado, junto con los archivos de sus canales. Las cuentas pertenecían a tres destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos. La medida se produjo en respuesta a una campaña del gobierno estadounidense para sofocar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de guerra israelíes contra los palestin
Be evil
Cambiaros de buscador, cambiaros de navegador, abandonad los servicios de estos cabrones y de todas las grandes. Al menos en la medida que podáis.
Hay alternativas europeas y más éticas.
Por eso te tienes que reír cuando ves a rojelios diciendo que hay que lushá en las redes. Como que te van a dejar, los techies del Valley, que uses sus sistemas para comunicar cualquier cosa que les perjudique a ellos o a sus intereses. Hay que ser bobo.
The accounts belonged to three prominent Palestinian human rights groups: Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, and the Palestinian Centre for Human Rights.
[...]
YouTube, which is owned by Google, confirmed to The Intercept that it deleted the groups’ accounts as a direct result of State Department sanctions against the group after a review. The Trump administration leveled the sanctions against the organizations in September over their work with the International Criminal Court in cases charging Israeli officials of war crimes.