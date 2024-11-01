Ya sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina

Un estudio reciente explica que la primera gallina nació de un huevo puesto por un ancestro cercano, la protogallina. Fue en este huevo donde se produjo una mutación genética crucial, dando origen a la gallina tal como la conocemos hoy. Esto significa que, efectivamente, fue el huevo con esta mutación el que apareció antes que el propio animal.
Y tirando más para acá, un bicho que no era una gallina puso un huevo del que salió una gallina. Gana siempre el huevo.
En segundo lugar, el debate del huevo y la gallina no es precisamente la gallina como especie sino que para que exista la gallina debe haber nacido de un huevo y para que haya un huevo, debe haberlo puesto una gallina. Si habláramos de especie, evidentemente ahora se sabe que sido por una mutación, pero la broma va de si vino de otro huevo, empezamos de nuevo con la protogallina o su huevo.
El debate era del huevo y la gallina es "en genérico". Si hablas de "ese huevo" o "esa gallina" no hay debate, pues se pueden saber fechas concretas.