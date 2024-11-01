edición general
4 meneos
33 clics
Ya sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina

Ya sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina

Un estudio reciente explica que la primera gallina nació de un huevo puesto por un ancestro cercano, la protogallina. Fue en este huevo donde se produjo una mutación genética crucial, dando origen a la gallina tal como la conocemos hoy. Esto significa que, efectivamente, fue el huevo con esta mutación el que apareció antes que el propio animal.

| etiquetas: huevo , gallina , estudio , ciencia , evolución
3 1 0 K 35 cultura
12 comentarios
3 1 0 K 35 cultura
Democrito #10 Democrito
Debo ser demasiado serio pero nunca he entendido la duda. Cientos de millones de años antes de la primera gallina, ya existían reptiles que ponían huevos con cáscara.
Y tirando más para acá, un bicho que no era una gallina puso un huevo del que salió una gallina. Gana siempre el huevo.

(Sí, me han comido el coco los del Consejo del Huevo)  media
1 K 18
Budgie #11 Budgie
#10 sí, sí corre
0 K 10
#12 lectorcritico
#10 Y entes los peces y los anfibios. Los dinosaurios tambien ponianhuevos serian los mas parecidos a la aves actuales.
0 K 12
#1 VFR
con cebolla
0 K 11
#7 VFR
#5 manda huevos
0 K 11
#9 VFR
#8 evidentemente ibas de coña, de ahí el manda huevos
0 K 11
#2 meneandotela
Y qué fue primero, la protogallina o el huevo del que nació? :troll:
0 K 7
#4 VFR
#2 ese huevo no era un huevo de gallina
1 K 22
#5 meneandotela
#4 qué huevo?
0 K 7
#8 meneandotela
#6 #4 en primer llegar es un comentario de broma, por ello lo de la cara de troll.

En segundo lugar, el debate del huevo y la gallina no es precisamente la gallina como especie sino que para que exista la gallina debe haber nacido de un huevo y para que haya un huevo, debe haberlo puesto una gallina. Si habláramos de especie, evidentemente ahora se sabe que sido por una mutación, pero la broma va de si vino de otro huevo, empezamos de nuevo con la protogallina o su huevo.
0 K 7
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#2 Si nació de él, te contestas tú solito. ;)

El debate era del huevo y la gallina es "en genérico". Si hablas de "ese huevo" o "esa gallina" no hay debate, pues se pueden saber fechas concretas.
0 K 12
#3 Holaquetalyobien
Y que fue antes, el protohuevo o la protogallina?
0 K 6

menéame