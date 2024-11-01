Ya no bebemos vino, así que Europa tiene una receta para acabar con la crisis del sector: arrancar viñedos en La Rioja

Recorrer La Rioja en otoño es adentrarse por un impresionante mar de color en forma de pequeños arbolitos amarillos, naranjas y rojos. Sin embargo, este paisaje bucólico tan característico va a cambiar en los próximos años siguiendo el plan de Europa: arrancar viñedos. Paradójicamente, desde el mismo sitio del que llevan décadas recibiendo fondos para impulsar la expansión del sector. El paquete del Vino de la UE. Es la hoja de ruta de Europa para gestionar la crisis que atraviesa el sector y se acordó en diciembre de 2025. ¿Cómo?