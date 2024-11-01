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Ya no bebemos vino, así que Europa tiene una receta para acabar con la crisis del sector: arrancar viñedos en La Rioja

Ya no bebemos vino, así que Europa tiene una receta para acabar con la crisis del sector: arrancar viñedos en La Rioja

Recorrer La Rioja en otoño es adentrarse por un impresionante mar de color en forma de pequeños arbolitos amarillos, naranjas y rojos. Sin embargo, este paisaje bucólico tan característico va a cambiar en los próximos años siguiendo el plan de Europa: arrancar viñedos. Paradójicamente, desde el mismo sitio del que llevan décadas recibiendo fondos para impulsar la expansión del sector. El paquete del Vino de la UE. Es la hoja de ruta de Europa para gestionar la crisis que atraviesa el sector y se acordó en diciembre de 2025. ¿Cómo?

| etiquetas: vino , bebe , menos , europa , solución , arrancar , viñedos , la rioja
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7 comentarios
3 1 0 K 66 AgroInfo
estemenda #3 estemenda
Que nos lo quieren vender más caro, vaya.
Pues yo hago ya un hidromiel de puta madre, aunque no sé si durarán más los viñedos o las colmenas :'(
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tul #7 tul
#3 a ti no hombre, a los guiris, aqui ya no engañan a nadie practicamente, solo beben los viejos
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emmett_brown #1 emmett_brown
Que empiecen por el Mosela.
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estemenda #5 estemenda *
¿Cómo que el vino, y ahora qué va a consagrar el cura me cago en dios, dónde están esos abogados cristianos cuando se les necesita? :troll:
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Kantinero #2 Kantinero
Que no bebemos vino dice...

Viva el vino... coño...
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aupaatu #6 aupaatu *
Curioso la Rioja con historia vinicultora y terrenos delimitados desde que Sileno y Dionisio se juntarsn con las bacantes para procesionar en sus fiestas o casi,es la elegida por Europa para eliminar viñedos
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Andreham #4 Andreham
Las maravillas del eficiente capitalismo: ¿que no lo compras al precio que me interesa porque hay mucho? Creo escasez :-)

Uy, anda. ¿Como en la vivienda? :o
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menéame