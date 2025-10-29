Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado

Tras alcanzar en septiembre pasado el importe más bajo de los últimos dos años, lleva ahora cuatro meses encadenando leves subidas. Si todo sigue como hasta ahora, los agricultores que se dedican a la aceituna en España van a tener este año una cosecha más que aceptable, cercana a las 1,42 millones de toneladas de aceite que se registraron la campaña anterior, la de 2024-2025. Y eso va a implicar que los precios que van a cobrar los productores agrarios, los denominados precios en origen, van a ser (lo están siendo ya) muy similares