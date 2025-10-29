edición general
9 meneos
23 clics
Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado

Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado

Tras alcanzar en septiembre pasado el importe más bajo de los últimos dos años, lleva ahora cuatro meses encadenando leves subidas. Si todo sigue como hasta ahora, los agricultores que se dedican a la aceituna en España van a tener este año una cosecha más que aceptable, cercana a las 1,42 millones de toneladas de aceite que se registraron la campaña anterior, la de 2024-2025. Y eso va a implicar que los precios que van a cobrar los productores agrarios, los denominados precios en origen, van a ser (lo están siendo ya) muy similares

| etiquetas: aceite , oliva , comprado , supermercado , no baja , mas
6 3 0 K 188 Consumo
3 comentarios
6 3 0 K 188 Consumo
Aguarrás #1 Aguarrás
"Este 2026 ya no se notará "la fuerte caída del precio del aceite de oliva, que compensó en gran medida el ascenso de la inflación" de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el ejercicio pasado. Este año, pues, "este efecto no estará presente, ya que no se espera que el aceite siga bajando"

No baja porque no se espera que baje. :shit:
Lo de siempre, alguien se lo ha estado llevando calentito y ahora no piensa cambiar.
1 K 19
Gry #3 Gry
"El aceite de oliva busca el precio justo: se retirará producto de forma temporal en caso de excedente para que no baje demasiado"

elpais.com/espana/2025-10-29/el-aceite-de-oliva-busca-el-precio-justo-
0 K 16
eltxoa #2 eltxoa
Yo ya solo lo uso para la ensalada y así un litro me dura medio año.
0 K 11

menéame