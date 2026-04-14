Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

Xi Jinping ha elogiado a Pedro Sánchez, situando a China y a España “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”. Los presidentes se han reunido este martes en el Gran Palacio del Pueblo, asegurándose defensores de un derecho internacional “gravemente socavado”. Ambos han destacado que la relación atraviesa su mejor momento histórico. “Los hechos demuestran que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, ha dicho Xi.