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Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

Xi Jinping ha elogiado a Pedro Sánchez, situando a China y a España “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”. Los presidentes se han reunido este martes en el Gran Palacio del Pueblo, asegurándose defensores de un derecho internacional “gravemente socavado”. Ambos han destacado que la relación atraviesa su mejor momento histórico. “Los hechos demuestran que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, ha dicho Xi.

| etiquetas: xi jinping , españa , china , sánchez , historia
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4 comentarios
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#1 Aladroque
A mí me preocuparía que el régimen dictatorial y golpista que ejecuta cada año a más personas que el resto de países del mundo juntos diga que estoy en el lado bueno de la historia.
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#2 Ferroviman
#1 a mi me tranquiliza...
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#3 Garminger2.0
#1 A mí me preocupa que los tarados malnacidos que solo venís aquí a soltar bulos tengáis tanto tiempo libre para vomitar vuestra estupidez y vuestro odio fascista. Pero bueno, cada cual tiene sus propias preocupaciones.
Supongo que tú estás más del lado de los que bombardean población civil por capricho, sin haber sido atacado ni haya provocación previa.
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#4 Grahml
#1 ¿Te refieres a EEUU?
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menéame