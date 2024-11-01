edición general
Xabier Fortes responde a los críticos con RTVE y a las etiquetas de 'sanchista': "La mayor bronca de mi carrera la tuve con Sánchez"

El periodista Xabier Fortes explica por qué hay críticos con RTVE tras el aumento de sus audiencias y revela que su mayor bronca con un político fue con Pedro Sánchez, en respuesta a quienes le llaman 'sanchista'

#2 vGeeSiz
Ya y yo la mayor bronca la tuve con mi padre xD

qué tendrá que ver?
#6 Khanbaliq
#2 Tiene que ver con tu compresión lectora, no cabe duda.
#7 Katos
#6 jajajjaja. ¿Tú el concepto de falacia no lo tienes verdad?
mondoxibaro #5 mondoxibaro
Lo más criticable a Fortes es que invite a Pedro Jeta as 24 h.
Desideratum #8 Desideratum
#5 Lo más criticable es que habiendo Fortes invitado a Cuca Gamarra, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en numerosas ocasiones para que acudirán a su programa tú le haces que haga lo mismo con Pedro Sánchez y encima lo critiques.

Las tres ratas anteriormente mencionadas todo lo que no sea un masaje mediático, con favores sexuales incluidos en forma de entrevista, lo consideran una peligrosa agresión bolivarianacomunista contra su libertad.

La libertad de soltar tres mentiras en cada frase.
sleep_timer #4 sleep_timer
Los putos subnormales de siempre, si no tienen a un lameculos en los medios de comunicación, ya automaticamente es bolivariano, venezolano, comunista, sanchista y gilipolleces de esas que ladran.
#9 pirat
A estos se les ve el plumero en compensación del de los demás medios privados en manos de la caterva.
atresmierdaseca
O alguien es capar de nombrar sin sonrojarse un medio importante que no esté de parte...
Sin buscar ofender, algo debe tener ese mundo que atrae a tanto golfo y caradura tipo tonicanto, quiles, negres,,,
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues ya estaria xD xD xD xD
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El CIS destacó el pasado mes de noviembre que un 19.6% de los jóvenes consideraba que la dictadura de Franco fue “buena” o “muy buena”. Con este planteamiento, Xabier Fortes asume que la percepción ha evolucionado “con Vox y la derecha más tensionada”. A continuación, ha destacado los tres motivos clave por los que, según su opinión, el citado porcentaje es tan elevado.

El primero de ellos se refiere a “la distancia con aquellos hechos”, advirtiendo una importante “pérdida de memoria”. En

