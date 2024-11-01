edición general
X es una máquina de producir violencia machista

Los datos son escalofriantes: – Se producen 6700 imágenes de desnudos a la hora, un número que va creciendo según se va popularizando la herramienta. – El 53% de las imágenes que genera Grok son quitando ropa, 4 de cada 5 imágenes que quitan ropa están quitando ropa a mujeres, el 80% de los usuarios de esta herramienta son hombres. – X es hoy por hoy la mayor fábrica de deepfakes del planeta. – Las denuncias de las usuarias no son escuchadas y las convierten en objeto de humillaciones

PijoProgre
Violencia machista :palm:. Los retrasados de Público no saben ni por dónde les da el aire.

Prohibamos el Photoshop también, la mayor fuente de fakes hasta que llegó la IA
silzul
#5 #3 De hecho, yo desde la pubertad/adolescencia he estado desnudando en mi cabeza a la mujeres sin su consentimiento, y en aquellos tiempos luego compartía mis pensamientos con mis amiguetes de juventud.

:-/ soy un machista que tiene que deconstruirse.

{Irony off}
porcorosso
#5 Para hacer desnudos fakes con Photoshop hacía falta un mínimo de habilidad.
Ahora cualquier orangután torpe puede hacerlo.

PD Cualquier orangután torpe es demasiado decir... Seguro que a ti te saldría algo así:  media
Ratef
Según público si alguien imagina una escena impura en su cabeza en la que haya una mujer, es violencia machista.

Esto ya venía en la Biblia no?
ElBeaver
Cansino, están saliendo nuevos modelos que se instalan localmente y ahora ya no requieren mucha GPU. Con RNA, solo un par de gigas son suficientes para que funcionen. Volviendo a la tontería del comentario: cualquiera con herramientas básicas puede hacer deepfakes. El problema no es crearlos, sino difundirlos, pero eso ya ocurría antes de la IA.
Jacusse
Todo es violencia machista ahora.
Herumel
No solo Grok, hay que cortar las RRSS no europeas, está claro que en estas nuevas guerras hibridas, son las formas más útiles, rápidas y baratas de vencer sin pegar un solo tiro.
ElBeaver
#2 Córtate una pierna, no sea que te salga un callo en el pie.
Ratef
Es un problema de tetas ojo. Grok descensuró los pechos femeninos. Los genitales están censurados salvo que haya forma de "trucar" la IA o modelos en local.

El pecho de Schrödinger: ¿Empoderamiento o Violencia?
Símbolo de libertad cuando se muestra en público perfectamente de izquierdas, según la circunstancia (Femen, "Free the Nipple", Rigoberta bandini, topless); pero se convierte en "fascismo/violencia" si lo genera una IA para un hombre (no hablo de deepfakes sino de las 6700 imágenes a la hora que denuncia la noticia).

Dan mucho miedo las tetas.
El_dinero_no_es_de_nadie
Eso serían 180.000 desnudos al día, casi 1.300.000 a la semana y no he visto ninguno :troll:
ElBeaver
#1 Hasta donde sé, Grok no permite generar desnudos, pero eso no es un inconveniente con los modelos de código abierto que se publican casi a diario. A estos modelos se les pueden añadir mejoras o incluso puedes desarrollarlas tú mismo. Solo necesitas visitar plataformas como Civitai o Tensor.art para tener una idea clara del panorama actual de la IA generativa. civitai.com/models
