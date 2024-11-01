X es una máquina de producir violencia machista

Los datos son escalofriantes: – Se producen 6700 imágenes de desnudos a la hora, un número que va creciendo según se va popularizando la herramienta. – El 53% de las imágenes que genera Grok son quitando ropa, 4 de cada 5 imágenes que quitan ropa están quitando ropa a mujeres, el 80% de los usuarios de esta herramienta son hombres. – X es hoy por hoy la mayor fábrica de deepfakes del planeta. – Las denuncias de las usuarias no son escuchadas y las convierten en objeto de humillaciones