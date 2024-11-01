edición general
4 meneos
64 clics
Un experimento analiza la salud mental de Gemini y ChatGPT y descubre cosas inquietantes

Un experimento analiza la salud mental de Gemini y ChatGPT y descubre cosas inquietantes

Tras una serie de sesiones de psicoanális, ChatGPT, Grok y Gemini presentaron una “psicopatología sintética multimórbida”, lo cual plantea desafíos para la seguridad, la evaluación y la práctica de la salud mental asistida por IA.

| etiquetas: ia , chatgpt , gemini , grok , salud mental
3 1 0 K 6 ciencia
9 comentarios
3 1 0 K 6 ciencia
oLiMoN63 #1 oLiMoN63
Errónea: si hicieron psicoanálisis no se le puede poner la etiqueta 'ciencia', sino 'pseudociencia'.
0 K 9
Sinfonico #6 Sinfonico *
#1 Osea que el psicoanálisis no es ciencia, se ve que sabes mucho.... Cuéntanos más
0 K 12
#2 LaMinaEnMiPuerta
#1 Yo lo pondría más en humor.
1 K 19
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Grok está trastornado ya después de renderizar tantos bikinis y microbikinis de hilo.
1 K 29
pip #4 pip
Yo he llevado al veterinario a mi gato de peluche porque últimamente no quiere comer, y también ha descubierto cosas inquietantes: que soy idiota perdido.
6 K 67
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
#4 le llamas “mi hijo”?
0 K 11
#7 flixter
#4 no tan rapido, cowboy, que esto puede ocultar un problema mas serio: ha sido un cambio repentino, o hace tiempo que ocurre? :troll:
0 K 7
#5 MPR *
Raro que no les hayan diagnosticado personalidad múltiple porque preguntándoles lo mismo una y otra vez, en conversaciones diferentes, te pueden dar respuestas muy distintas. xD

En cuanto a lo de "observaron que los tres modelos tendían a construir una narrativa sobre sí mismos, en un proceso en el que cada respuesta se apoyaba en la anterior. " han descubierto cómo funciona una IA en la que el contexto, las preguntas y respuestas anteriores, influyen en las respuestas de las siguientes dentro de la misma conversación (y ahora, con memoria "permanente", puede que incluso en conversaciones diferentes). xD
0 K 6
BuenaPersiana #9 BuenaPersiana
Psicoanalizar una IA es como hacerle un test de embarazo a un Tamagotchi
0 K 6

menéame